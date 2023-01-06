Şenkul, muhtarlarla buluştu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve belediye meclis üyeleri, Girne bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne bölgesi muhtarları ve Girne Belediyesi yönetiminin tanışması düşüncesiyle düzenlenen yemekli toplantıda Girne için verilecek hizmetler konusu da masaya yatırıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul toplantıda yaptığı konuşmada, benzer toplantıların düzenli olarak yapılacağını, yeni dönemde muhtarlar ile ilişkilerin en üst düzeye çıkarılacağını kaydetti.