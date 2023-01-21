Şenkul: Kurallara uyalım kentimizi ayağa kaldıralım

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Akan Gürkan Sokak’ta 22 adet cep park yeri düzenlendiğini duyurdu.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Akan Gürkan Sokak’ta 22 adet cep park yeri düzenlendi. Özetle yaptığımız düzenleme ile hem yeni park yerleri hem de bölgede düzenin oluşması için zemin hazır. Kurallara uyalım kentimizi ayağa kaldıralım çünkü: Biz Birlikte GİRNEYİZ”