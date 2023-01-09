Şenkul köy toplantılarına başlıyor: İlk toplantı Bellapais’te

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim döneminde verilen sözler kapsamında, “köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağı duyurusunu yaptı. Bu kapsamda ilk toplantı, 20 Ocak Cuma günü saat 19.00’da, Bellapais Manastırı konser salonunda gerçekleştiriliyor.

Şenkul, gerçekleştirilecek olan toplantılara Başkan, Belediye Müdürü, Belediye Müdür Muavinleri, Belpaz Müdürü ve tüm bölüm amirlerinin katılacağını açıklarken, tüm Belediye Meclis Üyeleri’nin de toplantılara davet edileceğinin altını çizdi.

Şenkul: “Daha yaşanılabilir bir kent için katılım gösterme zamanı”

Gerçekleştirilecek olan toplantılarda, köy ve mahallelerde yaşanılan sorunların ve eksikliklerin masaya yatırılacağını kaydeden Şenkul, bölgelerde yapılması istenen küçük çaplı proje taleplerinin de ele alınacağına vurgu yaptı. Başlangıç olarak ilk toplantının, 20 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Bellapais köyünde gerçekleştirileceğini belirten Şenkul, diğer muhtarlık bölgeleri için de muhtarlıklarla görüşerek, tarih belirleme çalışmalarına başlandığının altını çizdi. Şenkul, yapılacak toplantılara tüm bölge halkının katılmasını arzu ettiklerini dile getirirken, “daha yaşanılabilir bir kent için katılım gösterme zamanı” vurgusunda bulundu.