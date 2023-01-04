Şenkul: İki sözümüzü daha yerine getirdik

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medyadan yaptığı açıklamada Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan plaj kafeteryasının kış aylarında da açık kalması için girişim başlattıklarını ayrıca ek mesailer konusunda da gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Seçim döneminde verdiğimiz 2 sözümüzü daha yerine getirdiğimizi bilgilerinize sunmak istiyorum.

Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan belediyemize ait plajın kafeteryasının kış aylarında da açık kalması yönünde vatandaşlarımızın talebi olmuştu seçim döneminde.

Bu noktadan hareketle oradaki tesisimizin belirli bir bölümünü kapatarak kış aylarında da vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda açık kalabilmesi için gerekli çalışmayı başlatmış bulunuyoruz.

Yine çalışanlarımıza geç ödenen ek mesaileri konusunda da Ocak ayı içerisinde geriliklerin kapatılacağı sözünü vermiştim.

Dün itibarı ile ek mesai ödemeleri konusunda gerekli işlemlerin yapıldığını çalışanlarımızın ve halkımızın bilgisine getirmek istiyorum.

Bu 2 olumlu gelişme yanında çöp toplanması konusunda işlerin istediğimiz kadar olumlu gitmediğini de halkımızın bilgisine getirmek istiyorum.

Personel ve araç gereç açısından yaşanan sıkıntıların hızlıca giderilmesi adına bugün temizlik bölümü çalışanlarımızı toplantıya çağırdığımızı ve hızlı şekilde bu soruna da çözüm bulacağımızı bilmenizi istiyorum.

Sorunları gizlemeden, sorunlardan kaçmadan, sorunlardan korkmadan sorumluluk alıp Girne’mizi hep birlikte ayağa kaldıracağız çünkü :

Biz GİRNEYİZ