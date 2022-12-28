Şenkul: “Çiçek yerine, Sivil Toplum Örgütlerine yardım”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, tebrik için çiçek gönderimi yerine, ihtiyaçlı insanlara yardım için çabalayan Sivil Toplum Örgütlerine yardım yapılması çağrısında bulundu.

Bugün saat 14.00’da mazbatayı alacaklarını duyuran Şenkul’un açıklaması şu şekilde: “Belediyedeki devir teslim töreni ise yarın saat 10.00’da olacaktır.

Geleneksel olarak yapımızda olan çiçek gönderme adetini sevgi ile karşılamakla beraber içinde bulunduğumuz zor ekonomik süreçte ihtiyaçlı insanlara yardım için çabalayan Sivil Toplum Örgütlerine yapacağınız yardımların bildirimleri beni ve ekibimi fazlası ile mutlu ve motive edecektir. Yeni dönem başlıyor. Kentimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız.”