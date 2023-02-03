Şenkul: Belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilip, satılması yasaklandı
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara, nargile içilmesi ve/veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alındığını açıkladı.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara, nargile içilmesi ve/veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alındığını açıkladı.
Şenkul, geçmiş dönemde bu ürünlerin satılmasının önünü açan kira sözleşmelerinin yeni dönemde geçerli olmayacağını belirtti, “Bu noktadan hareketle dün alınan karar çerçevesinde yeniden düzenleme yapılarak kira sözleşmeleri uzatılacaktır” şeklinde konuştu.
Şenkul’un paylaşımı şöyle: Dün akşam belediye meclisimizde yeni dönemde Girne Belediyesi'ne ait çocuk parklarında alkol, sigara, nargile içilmesi ve/veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alınmıştır.
Geçmiş dönemde üstte bahsedilen ürünlerin satılmasının önüne açan kira sözleşmeleri yeni dönemde geçerli olmayacaktır.
Bu noktadan hareketle dün alınan karar çerçevesinde yeniden düzenleme yapılarak kira sözleşmeleri uzatılacaktır.
Çocuk parkları çocuklarındır…