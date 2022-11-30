Şenkul: “Altmış günde Girne ışıl ışıl olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentin sorunları çığ gibi büyürken mevcut belediye başkanının sorunları çözmek yerine kentin sorunlarını başka makamlara yükleyerek “topu taça atmakla’’ uğraştığını ifade etti.

Şenkul: “KIB-TEK’le işbirliği yapıp sorunu çözeceğiz”

Artan kontrolsüz nüfusla birlikte şehrin ciddi güvenlik sorunları yaşadığını belirten Şenkul, halkın karanlık sokaklara mahkûm edildiğini söyledi.

Şenkul, şimdiki belediye yönetiminin sorumluluk almak yerine bu ciddi sorunu görmezden geldiğine dikkat çekerek çok basit çözümlerle diğer bazı beldelerde olduğu gibi KIB-TEK ile işbirliğinde bu sorunu çözeceğini vurguladı.

Göreve geldikten sonra 60 günde Girne’yi ışıl ışıl yapacaklarının sözünü veren Şenkul, “Girne’de karanlık tek bir sokak kalmayacak. Biz hizmet için göreve geliyoruz. Sorunları çözmek için bahanelerin arkasına sığınmayacağız” dedi.

“Vakıflar Pasajı ile Antik Liman pırıl pırıl olacak”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Girne için hizmete hazırız. Tertemiz, pırıl pırıl, aydınlık bir kent yaratacağız” vurgusu yaptı. Girne’deki Vakıflar Çarşısı ile Girne Antik Liman gibi bölgelerin kaderine terk edildiğini ifade eden Şenkul, şehrin bahanelere değil çözümlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Şenkul, yerel liderlikle Girne Çarşısı, Vakıflar pasajı ve Antik Liman’ın yeniden şehrin göz bebeği olacağını ifade etti.

‘‘Ekonomik dar boğazla boğuşan esnafa elimizi uzatacağız’’

Pandemi sonrası kat be kat artan ekonomik sorunlarla boğuşan Girne Çarşı esnafının işlerinin artması ile turizm geliştirme projelerinin hazır olduğunu ifade eden Şenkul , Girne Belediyesi’ne ait mülklerin kiralarını döviz cinsinden TL cinsine dönüştüreceklerini ve esnafa bir nebze de olsa nefes aldıracaklarını söyledi.