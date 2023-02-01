Şenkul: 4 Şubat’tan itibaren Zabıta Kent Güvenlik Birimi sahada olacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 4 Şubat Cumartesi’nden itibaren 7 gün 24 saat Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvenlik Birimi’nin görevde olacağını söyledi.

“Polis teşkilatımızla birlikte Girne’mizi daha güvenli bir kent yapmak için Girne Belediyesi olarak hazırız” diyen Şenkul, mali imkanlar çerçevesinde Mayıs ayında hem personel sayısı hem de teknik donanım imkanlarını artırmayı planladıklarını açıkladı.

Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Günaydın Girne,

Seçim döneminde söz verdiğimiz bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğu ile güne başladık.

Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvenlik birimi artık çok daha güçlü.

4 Şubat Cumartesiden itibaren 7 gün 24 saat kentimizdeki güvenliği sağlamak için Polisimizle birlikte kent güvenlik ekibimiz sahada olacaktır.

Mali imkanlar çerçevesinde Mayıs ayında hem personel sayımızı hem de teknik donanım imkanlarımızı artırmayı planlıyoruz.

Polis teşkilatımızla birlikte Girne’mizi daha güvenli bir kent yapmak için Girne Belediyesi olarak hazırız.