Sendikalar sokakta: Para yok, benzin yok!

Toplumsal Varoluş Platformu, son dönemde yapılan zamları, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto etmek adına Meclis önünde toplandı.

Örgütlerin yönetim kurulları bazında gerçekleşen eylemde, sendikacılar Meclis önünde araçlarıyla geldi, “Para yok, benzin yok” diyerek kontak kapattı. Eylemcilerin araçlarını Meclis önünde bırakacakları öğrenildi.

Eylemciler, Girne Kapısı ile Meclis arasındaki yolun iki şeridini araçlarıyla trafiğe kapattı.

Araçların üzerine "Para yok, benzin yok" yazılı pankartlar yer alıyor.

Eylem nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, trafiğin en yoğun olduğu hafta başında başkent merkezinde trafik akışını büyük ölçüde etkiledi. Trafik akışı, polis kontrollünde alternatif yollardan sağlanıyor.

Platform, “Hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle bugün Meclis önünde “uyarı eylemi” düzenleyeceğini açıklamıştı.

Platform temsilcileri eylemde basın açıklaması yapıyor.

Polis ekiplerinin Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem sırasında bir protestocu fenalaştı

CTP milletvekilleri meclisten çıkarak eylemcileri alkışladı

Eylemcilerin yanına gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun otoriterlestirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ekonomik olarak baskı altında olan toplumun Yasalarla ses çıkarmasını da engellemeye çalışıyorlar" dedi

Tüm bunları Mecliste engellemek için mücadele verdiklerini ifade eden Erhürman "Burada umut vardır" dedi.

sendikaların, ekonomik örgülerin ve yurttaşların sokakta sergiledikleri duruşu selamlayan Erhürman, meclisi daha çok sokağa, sokağı da meclise taşıyacaklarını ifade etti

Fotoğraflar Burçin Aybars