Sendikalar sokakta!
Kamuda örgütlü beş sendika, KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS ve KTOEÖS UBP -DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek amacıyla Başbakanlık önüne yürüyor.
Sabah saatlerinde Kermiya çemberinde toplanan sendika yöneticileri, "Asgari Ücret Azami Rüşvet İşte Hükümet" yazılı pankartla Başbakanlık önüne doğru gidiyor.
DETAYLAR GELECEK
