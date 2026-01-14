Sendikalara polis engeli!

Kamuda yetkili beş sendika (KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS), UBP-DP-YDP Hükümeti’nin asgari ücret ve bazı vergi düzenlemeleriyle ilgili tutumu ile icraatlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş eylemi yaptı. EL-SEN ve Tel-Sen'in de destek verdiği eyleme, sendikaların maruz kaldığı polis engeli damga vurdu.

Kermiya Çemberi’nde buluşan sendikalar, ilk etapta Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin dört yıllık "icraatları" kamuoyu ile paylaştığı Grand Pasha Otel’e yürüdü.

Protestolarını büyütmek isteyen sendikalar basın toplantısına katılmak istedi; otel önünde polis engeliyle karşılaştı. Olay esnasında sendika yetkilileri ve polis arasında kısa süreli arbede de yaşandı.