Albank 10. yılına 10 şube ile girdi

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir büyüme, sağlam finansal yapı ve müşteri odaklılık ilkeleriyle hareket eden Albank, bugün geldiği noktayı uzun vadeli ve disiplinli bir stratejinin doğal çıktısı olarak değerlendiriyor.

Şükrü Can, “10. yılımıza 10 şube ile girmek bir hedef değil, doğru yönetilen bir sürecin sonucu” diyerek bu yaklaşımın altını çizdi.

"KKTC’de bir ilk: Aynı gün 4 şube açılışı"

Albank’ın büyüme yolculuğunda öne çıkan adımlardan biri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı gün ve aynı saatte 4 şubenin eş zamanlı olarak hizmete açılması oldu. Sektör adına dikkat çekici bu adım, güçlü bir planlama ve altyapı çalışmasının ürünü olarak hayata geçirildi.

Genel Müdür Şükrü Can, burada önemli olanın yalnızca şube sayısı değil; tüm şubelerin eksiksiz, hazır ve yüksek hizmet standardıyla açılması olduğunu belirterek, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti.

“Hızlı değil, doğru büyüme”

Genel Müdür Can açıklamasında; ‘Albank, büyüme sürecini “hızlı” değil “doğru” olma prensibiyle yönetiyor. Şubeleşmeden insan kaynağına, ürün geliştirmeden hizmet kalitesine kadar her alanda kontrollü ancak kararlı adımlar atılıyor. Her yeni şube, banka için yalnızca fiziksel bir varlık değil; bölge ekonomisine katkı, istihdam ve müşteriyle yeni bir temas noktası anlamına geliyor.Bu yaklaşım sayesinde Albank, kurumsal kültürünü koruyarak büyümeyi ve her adımda daha da güçlenmeyi hedefliyor’ dedi.

“Müşteriye daha yakın, daha erişilebilir bankacılık”

Yeni şubelerle birlikte Albank, müşterilerine daha yakın, daha erişilebilir ve daha hızlı bir bankacılık deneyimi sunuyor. Bankacılığın güven kadar temas işi olduğunu vurgulayan Şükrü Can, müşterilerin yeni açılan Alsancak, İskele, Demirhan ve Taşkınköy şubeleri ile kolayca Albank hizmetlerine ulaşabilmesinin bu stratejinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Albank, şubeleşme stratejisini tam da bu anlayışla şekillendirdiğini vurguladı.

“Dijital ve fiziksel kanallar birlikte güçleniyor”

Fiziksel büyümenin yanı sıra dijital kanallarda da önemli yatırımlar gerçekleştiren Albank, şubeleşme ile dijitalleşmeyi rakip değil, tamamlayıcı unsurlar olarak konumlandırıyor. Müşterilerin bankacılık işlemlerini istedikleri yerden ve zamanda yapabilmelerini sağlayan dijital altyapı yatırımları artarak devam ediyor.

Albank’a göre geleceğin bankacılığı hibrit bir yapı üzerine kurulacak ve banka bu geleceğe bugünden hazırlık yapıyor.

Albank Genel Müdürü Şükrü Can, bu büyümenin yalnızca rakamsal bir genişleme olmadığını; doğru zamanda, doğru stratejilerle ilerlemenin somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Güçlü bir yol haritası”

Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının net olduğunu belirten Şükrü Can, Albank’ın sağlam adımlarla büyümeye, müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye ve hem fiziki hem dijital kanallarda erişilebilir olmaya devam edeceğini ifade etti. 10. yılın önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Can, Albank’ın hikâyesinin önümüzdeki yıllarda da yeni başarılarla büyüyerek devam edeceğini vurguladı.