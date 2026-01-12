Güneyde, Rus diplomat ofisinde ölü bulundu

Kıbrıs’ın güneyinde Rusya Büyükelçiliği’nde görev yapan üst düzey bir Rus diplomatik yetkili ofisinde ölü bulundu.

Olay 8 Ocak tarihinde meydana geldi ve Kıbrıslı Rum polisleri binaya alınmayarak ceset büyükelçilik avlusunda Rus yetkililer tarafından teslim edildi.

Rus Büyükelçiliği, olayı “intihar” olarak nitelendiren bir rapor sundu ve Kıbrıs Rum polisinin soruşturma açma talebini reddetti. Yetkililer, daha kapsamlı bir otopsi ve adli tıp incelemesinin yapılacağını duyurdu.