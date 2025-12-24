Selenge'nin “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” isimli sergisi açıldı

Sanatçı Özden Selenge’nin “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” isimli 24’üncü kişisel sergisinin açılışı dün Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğulları’nın girişimiyle açılan sergi, Selenge’nin son dönem eserlerinden oluşuyor.

Serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapılırken, sergiye Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman ve Ataoğlu’nun yanı sıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı, Milletvekili Sıla Usar İncirli, Başbakan Yardımcılığı bürokratları ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile sanatseverler katıldı.

Kültür Dairesi himayelerinde açılan serginin açılış konuşmalarını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Ressam Yazar Özden Selenge yaptı.

Sergide, sanatçının Mısır’dan papirüs ve Uzak Doğu’dan içinde ipek bulunan el yapımı kâğıt ve ayrıca Bursa ipeği kullanarak, akrilik ve sulu boya ile oluşturduğu baykuş temalı 65 resim yer alıyor.