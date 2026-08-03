“Güzelyurt’a ve ülke ekonomisine ambargo uygulayanlara karşı mücadeleyi büyüteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birliklerinin CYPFRUVEX ve Tarım Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eyleme ilişkin açıklama yaptı. Gulamkadir, narenciyenin Güzelyurt’un can damarı, bölge ekonomisinin temel taşı ve ülke ekonomisinin en önemli ihracat değerlerinden biri olduğunu belirterek, sektörün içinde bulunduğu durumun hükümetin söylemleriyle örtüşmediğini vurguladı.

“Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'nin, narenciye sektörünün ‘altın çağını yaşadığını’ söylüyordu. Bugün CYPFRUVEX ve Tarım Bakanlığı önünde yaşananlar, hükümetin anlattığı pembe tablo ile sahadaki gerçekler arasındaki büyük uçurumu açıkça ortaya koymaktadır” diyen Çağlar Gulamkadir, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yanda ‘altın çağ’ söylemleri, diğer yanda ise haklarını ve emeklerinin karşılığını almak için eylem yapmak zorunda bırakılan Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birlikleri ve paydaşlar vardır. İşte Güzelyurt’taki ‘altın çağın’ gerçek yüzü budur.”

Gulamkadir, ayrıca narenciyenin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını belirterek, sektörün üreticiden işçiye, kamyoncudan esnafa kadar binlerce kişinin geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Gulamkadir, “Bölgemizin ve ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciye, ülke ekonomisine çok ciddi katma değer sağlamaktadır. Buna rağmen ürünün bir kısmının dalında veya yerde dökülmesine seyirci kalınması, yaşanan plansızlığın, yönetim zafiyetinin ve beceriksizliğin en açık örneklerinden biridir. Üreticinin emeğinin, ülkenin ekonomik değerinin ve ihracat potansiyelinin heba edilmesi kabul edilemez” dedi.

"Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birlikleri’nin yürüttükleri mücadelenin yanındayız”

Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birliğinin haklı mücadelesine destek verdiklerini belirten Gulamkadir, şu ifadeleri kullandı; "Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birliklerinin haklı taleplerinin ve yürüttükleri mücadelenin yanındayız. Haklarını alana kadar dayanışma içerisinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yalnızca belirli bir kesimin mücadelesi değildir; Güzelyurt’un ekonomisine, emeğine ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.”

Hükümetin Güzelyurt’a ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini de belirten Gulamkadir, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Özelde Güzelyurt’a, genelde ise ülke ekonomisine adeta ambargo uygulayan; üretimi, ihracatı ve emeği görmezden gelen bu hükümet ettiğini iddia eden anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Güzelyurt’un haklarını korumak, üreticinin ve emekçinin yanında olmak için demokratik, meşru ve etkili her türlü eylemi ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Son olarak “Kontraktörcülerin sesine kulak verin” çağrısında bulunan Gulamkadir, hükümeti sektörün tüm paydaşlarıyla bir an önce masaya oturmaya ve sorunlara kalıcı çözümler üretmeye davet etti. Gulamkadir, “Narenciye Güzelyurt’un emeğidir, ekmeğidir, ekonomisidir ve geleceğidir. Güzelyurt’un emeğiyle, ekonomisiyle ve geleceğiyle kimsenin dalga geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.