“Seçime iki ay kala değişiklik yapılması, demokrasi açısından sorun yaratabilir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, milletvekilliği ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde karma oy uygulamasını kaldıran Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Düzenlediği basın toplantısında iade etme gerekçelerini açıklayan Erhürman, “Seçime iki ay kala, seçim mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmasını, böyle bir kapı açılmasını tercih etmiyorum” dedi.

Erhürman, “Böylesi bir kapının açılması, bundan sonraki seçimler açısından da kötü örnek yaratabilir. Herhangi bir iktidarın, herhangi bir çoğunluğun, seçime ramak kala değişiklik yapmasının, kendi lehinde değişiklikler yaparak seçime girileceği düşüncesini doğuruyor. Bu kapsamda Meclis’e iade ettik” şeklinde konuştu.

“İrade Meclis’te, bu konuyu kaç günde nasıl değerlendirirler, o Meclis’in bileceği bir iş” diyen Erhürman, “Ancak Cumhurbaşkanlığı olarak demokrasi hassasiyetimizi ortaya koymak istedik. Böle bir yolun açılmasını tercih etmediğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Örnekler veren Erhürman, “Diyelim ki Meclis’te, 2060 yılında sadece iki parti varken, seçime çok kısa bir süre kala seçim yasasında değişiklik yapıp parlamento dışındaki partilerin parlamentoya girişlerini imkansız kılacak bir değişikliğe gitse ve bugünü işaret etse? Böyle bir kapı açılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül’deki olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, karma oy sistemini hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kaldırılarak mührün tek seçenek olmasını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Meclis’e iade edilen yasa, değerlendirilmek üzere yeniden Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündemine alınacak.

Geçtiğimiz günlerde Haber Toplantısı programında Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova'nın sorularını yanıtlayan Erhürman, yerel ve genel seçimin aynı gün yapılmasının hem teknik sayım krizi yaratacağını hem de Anayasa koruyucusunun iradesine ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etmişti.