“Fiber Optik ‘Ek’ Protokol’ü ile Anayasa’ya aykırılık ortadan kalktı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC ile TC arasında imzalanan Fiber Optik Protokolü ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden yanıt geldiğini, imzalanan son ‘ek protokol’ ile aykırılığın ortadan kalktığının bildirildiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Erhürman, “Fiber optik ile ilgili KKTC ile TC Hükümetleri arasında imzalanan protokolü, Anayasa Mahkemesi’nden görüşmek almak üzere göndermiştik. Henüz yanıt gelmeden önce bir ek protokol imzalandı. Ek protokolün gelmesiyle birlikte yeni durum nedir diye Başsavcılığımıza sorduk. Bugün Anayasa Mahkemesi konuyu görüştü. Gelen görüş şu oldu; ek protokolle, esas protokoldeki Anayasaya aykırılık iddiaları ortadan kalktı” dedi.