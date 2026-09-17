KTÖS: “AÖA’daki atama ve görevlendirmeler kamuoyuna açıklanmalıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) son dönemde yapılan atama ve görevlendirmelerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

KTÖS Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AÖA’da kamuya açık münhal ilanına çıkılmadan ve şeffaf bir başvuru ile değerlendirme süreci işletilmeden farklı akademik, mesleki, teknik ve idari alanlarda görevlendirmeler yapıldığı yönünde sendikaya bilgiler ulaştığı belirtildi.

“Görevlendirilenlerin büyük bölümünün aynı üniversiteyle bağlantılı olduğu, kişilerin seçiminde siyasi, ailevi ve kişisel ilişkilerin belirleyici olduğu yönündeki bilgiler kabul edilemezdir.” denilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile AÖA Yönetim Kurulu’na bir dizi soru yöneltildi.

Bakanlık ve AÖA Yönetim Kurulu’na sorular

Açıklamada, son dönemde Akademi bünyesinde kaç kişinin atandığı veya görevlendirildiği, bu kişilerin hangi görev ve statülerde çalıştığı ve görevlendirmelerin hangi ihtiyaç analizine dayandığı soruldu.

Açıklamada, kadroların neden kamuya açık münhal ilan edilmediği, adaylarda hangi ölçütlerin arandığı, kaç başvurunun değerlendirildiği ve kararların hangi kurul tarafından alındığının açıklanması istendi ve bu kişilerin kaçının Yakın Doğu Üniversitesi çalışanı olduğunun ve AÖA Yönetim Kurulu üyelerinin akrabalarının görevlendirildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığının da paylaşılması talep edildi.

“Kadrolarda görev alan kişilerin kaçının lisans eğitimi ve mesleki deneyimi AÖA’nın temel programları olan sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği alanlarındadır?” diye de sorulan açıklamada, kararların AÖA’nın akademik organları, Yönetim Kurulu veya doğrudan Eğitim Bakanı tarafından verilip verilmediğinin de cevaplanması çağrısında bulunuldu.

“AÖA herhangi bir bakanın kişisel istihdam ofisi, herhangi bir siyasi partinin kadrolaşma alanı, herhangi bir üniversitenin arka bahçesi veya herhangi bir ailenin şirketi değildir”

Açıklamada, bu sorulara verilecek yanıtların AÖA’daki kararlarda bilim, liyakat ve kurumsal iradenin mi yoksa siyasi sadakat, akrabalık ve kişisel ilişkilerin mi belirleyici olduğunu göstereceği savunuldu; siyasi, ailevi ve çıkar ilişkililerden akademinin arındırılması için sendikal ve yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

AÖA’nın “herhangi bir bakanın kişisel istihdam ofisi, herhangi bir siyasi partinin kadrolaşma alanı, herhangi bir üniversitenin arka bahçesi veya herhangi bir ailenin şirketi olmadığı” ifade edilen açıklamada, bilimsel, özerk, şeffaf ve liyakate dayalı biçimde yönetilmesi gerektiği kaydedildi.