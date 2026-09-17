“Bakanlığın plansızlığı çocuklarımızı mağdur ediyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Adnan Zekai, öğrenci taşımacılığının eğitim-öğretimin başlamasına rağmen hâlâ başlatılmamasına tepki göstererek, yaşananların yalnızca bir taşımacılık sorunu değil, eğitimde fırsat eşitliği sorunu olduğunu vurguladı.

Zekai, ilköğretimde eğitim-öğretimin dördüncü, ortaöğretimde ise üçüncü gününde öğrenci taşımacılığının hâlâ başlamadığına işaret ederek, kendi ulaşım imkânı bulunmayan ailelerin çocuklarının okula erişiminin ciddi biçimde aksadığını kaydetti.

Bir çocuğun okula ulaşmasının ailesinin özel aracı veya ekonomik durumuna bağlı hale getirilemeyeceğini vurgulayan Zekai, kamusal eğitimin temel sorumluluklarından birinin öğrencilerin ekonomik ve sosyal koşullarından bağımsız olarak eğitime eşit erişimini sağlamak olduğunu ifade etti.

Zekai, “Kendi ulaşım imkânı bulunan ailelerin çocukları eğitimlerine devam edebilirken taşımacılığa bağımlı olan öğrencilerimizin önemli bir bölümü eğitimden mahrum kalmaktadır. Bu kabul edilemez bir eşitsizliktir” dedi.

“Sorun 14 Eylül’de ortaya çıkmadı”

Öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunun önceden bilindiğini belirten Zekai, Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8 Eylül’de öğrenci taşımacılığı ve güvenliği konusunda toplantı yapıldığını, Kar-İş’in de aynı tarihte sorunların çözülmemesi halinde taşımacılığın başlamayabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Buna rağmen gerekli protokol ve sözleşmelerin eğitim-öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmadığını kaydeden Zekai, Kar-İş ve KTTTB’nin uygulanabilir bir protokol ve tarafların hak ve sorumluluklarını güvence altına alan sözleşmeler imzalanmadan taşımacılığa başlamama kararı aldığını belirtti.

Zekai, “Bugün yaşananlar, öngörülemeyen ya da aniden ortaya çıkan bir kriz değildir. Sorun uzun süredir bilinmekte, gerekli uyarılar yapılmakta ve taraflar arasında görüşmeler yürütülmekteydi” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir”

Eğitim Bakanlığı’nı sorunları zamanında çözmemekle eleştiren Zekai, “Sorunu görmemek, duymamak ve konuşmamak sorunu ortadan kaldırmamaktadır” dedi.

Çocukların okullarına ulaşamamasının sorumluluğunun taşımacılık sistemini zamanında hazır hale getirmeyen yetkili makamlarda olduğunu ifade eden Zekai, Eğitim Bakanlığı’nın görevinin kriz ortaya çıktıktan sonra tarafları suçlamak değil, gerekli planlamayı önceden yapmak olduğunu belirtti.

KTOEÖS’ün, taşımacıların hak ve sorumluluklarının açık şekilde belirlendiği, ekonomik olarak sürdürülebilir, yasal ve denetlenebilir bir sistem kurulması yönündeki talepleri meşru gördüğünü kaydeden Zekai, Kar-İş ve KTTTB’nin yürüttüğü mücadeleyle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

“Kırsaldaki öğrenciler eğitim olanaklarından geri kalıyor”

Kent merkezlerinde veya okullarına yakın bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitimlerine devam edebildiğine dikkat çeken Zekai, kırsal bölgelerde yaşayan ve devletin organize ettiği taşımacılığa bağımlı öğrencilerin ise eğitim olanaklarından geri kaldığını belirtti.

Zekai, bu durumun öğrenciler arasındaki mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini kaydederek, devletin görevinin ailelerin ekonomik ve sosyal koşullarından kaynaklanan farklılıkların eğitime erişim üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

“Taşımacılık vakit kaybetmeden başlatılmalı”

Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Zekai, Kar-İş ve KTTTB ile öğrencilerin güvenliğini ve taşımacıların haklarını güvence altına alan yasal, uygulanabilir ve sürdürülebilir protokol ve sözleşmelerin derhal sonuçlandırılmasını istedi.

Zekai, öğrenci taşımacılığının vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini belirterek, araçların teknik durumu, sürücülerin yeterlilikleri, izin ve belgeler, araç muayeneleri ve öğrenci güvenliğine ilişkin standartların sürekli ve etkin bir denetim sistemiyle kontrol edilmesi çağrısında bulundu.