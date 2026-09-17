"Sadece hukukilik değil, liyakat üzerinden de değerlendireceğiz"

Bakanlar Kurulu’nun DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora’yı görevden alma ve yerine Anıl İmre’yi atama önerisine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk yanıt geldi.

Kararın henüz resmi olarak önüne ulaşmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, 7 ay önceki süreci hatırlatarak, “Gelecek önerileri sadece hukukilik üzerinden değil, liyakat üzerinden de değerlendireceğiz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora ile VYK Üyesi Turan Büyükyılmaz’ın görevden alınmasına yönelik Resmi Gazete’de yayımlanan öneri kararının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı makamından açıklama geldi.

"Karar henüz ulaşmadı ama Bakanlar Kurulu belli ki üretti"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, haberleri dün gece itibarıyla takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Dün gece itibariyle DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda (VYK) birtakım değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı’nın onayına geleceğine dair haberler okuduk. Henüz ulaşmadı ama Bakanlar Kurulu kararını üretti belli ki."

"3 defa geri döndürmüştük... Bu kez liyakat esasına da bakacağız"

Mevcut VYK yönetiminin atanma sürecinde yaşanan krizleri ve Cumhurbaşkanlığı’nın sergilediği tutumu hatırlatan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 ay önce yeni DAÜ VYK oluşturulmuştu, Cumhurbaşkanlığı 3 defa gelen kararları geri döndürmek zorunda kalmıştı. DAÜ’nün selameti açısından günün sonunda kabul etmiştik. Şimdi gelecek olan önerilerle ilgili de değerlendirmelerimizi, sadece hukukilik üzerinden değil; liyakat üzerinden de yapacağımızı buradan açık şekilde belirtmek istiyorum."

Süreç nasıl gelişti?

DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora, kısa süre önce YENİDÜZEN’e verdiği özel röportajda üniversitedeki kurumsal işleyişi ve Rektörlüğü sert sözlerle eleştirerek “DAÜ iyi idare edilmiyor, istifamı bekleyenler hayal kırıklığına uğrar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu röportajın ardından Bakanlar Kurulu, 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla; Bora'nın "çalışma işleyişi, düzeni, işbirliği ve koordinasyonu sağlamasında aksaklık yaşanması" gerekçesiyle görevden alınarak yerine Anıl İmre’nin getirilmesini, İmre’den boşalan üyeliğe Hulus Hulusioğlu’nun, VYK Üyesi Turan Büyükyılmaz yerine ise Hasan Esen’in atanmasını kararlaştırarak konuyu onay için Cumhurbaşkanı'na önermişti.