“Saliha Özkol’un evini 2 saat gözetledi, camı kırarak içeri girdi”

Aygün’de 7 Eylül’de eski eşi Saliha Özkol’u bıçaklayarak öldüren zanlı M.A., soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran tahkikat subayı Polis Müfettiş Muavini Durmuş Emiroğlu, zanlının 7 Eylül saat 04.00 sıralarında Saliha Özkol’un evine giderek evi gözetlediğini söyledi.

Polis, zanlının saat 06.00 sıralarında evin kapısını çaldığını, kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve girdiğini belirtti.

Emiroğlu, zanlının tasarrufuna aldığı bıçakla Saliha Özkol’u evin avlusunda çok sayıda bıçaklayarak ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye bildiren polis, olayın infial yarattığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.