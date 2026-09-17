“Herkes eşit, hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) “Hasta Hakları Lefkoşa Deklarasyonu”nu kamuoyuyla paylaştı ve diğer örgütlere destek verme çağrısı yaptı.

KTTB Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu'nda yer alan basın toplantısına, KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve EHHD Başkanı Emete İmge'nin yanı sıra derneklerin yönetim kurulu üyeleri ile CTP Milletvekili Filiz Besim ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Sağlık İçin Birlikte" projesi kapsamında oluşturulan deklarasyonda, sağlığın evrensel bir insan hakkı olduğu, insan onuruna yaraşır bir sağlık sisteminin, güvenli, kaliteli, erişilebilir, hakkaniyetli, bilimsel, etik ilkelere bağlı ve sürdürülebilir biçimde sunulması gerektiğine dikkat çekildi.

Hasta haklarının korunmasıyla, sağlık emekçilerinin haklarının, mesleki bağımsızlıklarının ve güvenli çalışma koşullarının güvence altına alınmasının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği belirtilen deklarasyonda, tüm STÖ'ler, sendikalar, birlik ve derneklere deklarasyonun içerdiği ilkeler doğrultusunda mücadeleye destek verme çağrısı da yapıldı.

Dalkan: Ortak vizyonla hareket edilmeli

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, bu tarz bir deklarasyonun, tarafların ortak vizyonla birlikte hareket etmesini kolaylaştıracağını düşündüklerini kaydederek, tüm kesimleri deklarasyona imza koymaya çağırdı.

İmge: Hekimler arasındaki güveni güçlendirmek istiyoruz

EHHD Başkanı Emete İmge de, deklarasyonla hem hasta ile hekimler arasındaki güveni güçlendirmek ve bunu toplumdan da destek alacak şekilde paylaşmak istediklerini aktardı.

Hasta Hakları Lefkoşa Deklarasyonunda; "insan onuru, saygı, sağlık ve eşitlik hakkı, hekimlerin mesleki bağımsızlık hakkı, güvenli çalışma ortamı ve sağlıkta şiddetin önlenmesi hakkı, bilgilendirme hakkı, aydınlatılmış onam hakkı, tedaviyi kabul veya reddetme hakkı, mahremiyet ve gizlilik hakkı, sağlık kayıtlarına erişim hakkı, hekim ve diğer sağlık profesyonellerini seçme ve ikinci görüş alma hakkı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti hakkı, sağlık hizmetlerinde süreklilik hakkı, kırılgan grupların korunması hakkı, acil sağlık hizmeti hakkı, kanıta dayalı ve uygun tedavi hakkı, ağrı ve gereksiz acıdan korunma hakkı, başvurma, itiraz ve şikâyet hakkı, dijital sağlık ve yapay zekâda haklar, koruyucu sağlık hizmeti hakkı, ortak sorumluluk hakkı, palyatif ve yaşam sonu bakım hakkı, sağlık politikalarına katılım hakkı, şeffaflık ve hesap verebilirlik hakkı ve sağlık verilerinin güvenliği hakkı" olmak üzere 24 maddeye yer verildi.

İki kuruluşun ortak açıklamasında, deklarasyon ile insan onurunu sağlık hizmetlerinin temel değeri kabul edeceğini, her bireyin eşit, hakkaniyetli, erişilebilir, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkını savunacağını, hasta haklarının korunması ile sağlık emekçilerinin haklarının, güvenliğinin ve mesleki - klinik bağımsızlığının birbirinden ayrılmayacağını, bilimsel kanıtları, tıp etiğini insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü sağlık politikalarının vazgeçilmez temeli olarak kabul edeceğini vurguladı.

Örgütler, sağlıkta ayrımcılığın, şiddetin, ihmalin ve her türlü hak ihlalinin karşısında duracağını, sağlık çalışanlarının adil çalışma koşulları, makul çalışma süreleri ve yeterli dinlenme hakkıyla, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerinin takipçisi olacağını, şeffaf hesap verebilir ve katılımcı bir sağlık sisteminin geliştirilmesi için ortak sorumluluk üstleneceğini beyan ve taahhüt ettiğini kaydetti.

Örgütler, deklarasyonun, yaşayan bir belge olduğuna, bilimsel gelişmeler, insan hakları standartları ve toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmesi gerektiğine de inanç belirtti.

KTTB ve EHHD, deklarasyona imza koyacak kuruluşların kamuoyuna açıklanacağını da kaydetti.

Haber: Raif Uzkan / Foto: Erol Uysal