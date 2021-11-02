‘Seçim zili’ çaldı

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasından 18 gün sonra, yeni genel başkan seçilen UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi.

13 Ekim’de ‘hükümetteki partilerin değişik tavırları ve nisap sorunu’ nedeniyle Ersan Saner’in istifasını sunmasına rağmen, o günden bugüne herhangi bir görevlendirme yapmayan Cumhurbaşkanı Tatar, kurultay ertesinde harekete geçti.

Yeni görevlendirmenin ardından gözler, siyasetin nasıl şekilleneceğine çevrildi.

Sucuoğlu, ‘ya seçim hükümeti ya da 4-5 ay sürecek bir hükümet modeline’ işaret etti, kulislerde hareketlilik başladı.

Dün gün boyunca UBP Genel Merkezi’nde bakanlarla temasta bulunan Sucuoğlu, bugün siyasi parti başkanlarıyla görüşmelere başlayacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Anayasa’nın Sucuoğlu’na ‘hükümeti kurma veya görevi geri vermeye ilişkin’ tanıdığı 15 günlük süre de start aldı, olası hükümet senaryoları dillendirilmeye başladı.

Siyasi parti temsilcileri, ‘erken seçim’ ısrarını sürdürürken, TDP erken seçim öncesinde oluşacak olası bir hükümet modelinde yer almayacaklarını açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, en yakın zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı,

“Faiz beyin kuracağı hükümetin, geçmiş hükümetlere göre ne farkı olacak?” diye de sordu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, seçimin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi, seçim hükümeti kurulacaksa da bunun geniş tabanlı olması gerektiğini yineledi.

Öte yandan TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, seçimlerden önce oluşacak hükümette yer alma niyetlerinin olmadığını açıkladı, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Daha önce “Sucuoğlu Başbakan olursa, hükümetten çekiliriz” diyen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Sucuoğlu’nu tebrik ederek, “sizinle yıldızlarımız barışmıyor ancak hükümet kurma aşamasında dışarıdan destek vermeye hazırız” mesajı verdi.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde halkın menfaatine olan, üzerinde mutabakat sağlanan yasaların geçirilmesi adına kurulacak hükümete destek vereceğini söyledi.

YENİDÜZEN, siyasi parti temsilcileriyle görüştü, nabız yokladı.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Ülkeyi erken seçime götürecek hükümete ihtiyaç var”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, en yakın zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı, Meclis’in gerekli değerlendirmeleri yaparak erken seçim tarihini belirlemesinin şart olduğunu ifade etti.

“Faiz beyin kuracağı hükümetin, geçmiş hükümetlere göre ne farkı olacak?” diye de soran Sorakın, kurulacak hükümetin geçmiş hükümetlerden farkı olacağını düşünmediğini de söyledi.

Sorakın, halkın iradesinin şu anda Meclis’te temsil edilmediğini ifade ederek, yeni Meclis yapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Bizim herkese kapımız açık, düşüncelerimizi, görüşlerimizi ifade ederiz” Sorakın, “CTP’nin gailesi, halkın gailesidir. Ziyaret gerçekleştirilirse açık açık düşüncelerimizi ifade ederiz” dedi.

Sorakın, sürecin takip edilmesi gerektiğini de dile getirerek, “Neler yapılmaya çalışıldığını görmemiz gerekir. Ülkeyi erken seçime götürecek hükümete ihtiyaç vardır. Uzun süreli görev yapacak hükümet ülkeyi kaostan kurtarmaz daha da kaosa sürükler” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı Özersay:

“Seçim geciktirilmemeli”

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, seçimin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi, seçim hükümeti kurulacaksa da bunun geniş tabanlı olması gerektiğini yineledi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Seçim öncesi oluşacak hükümette yokuz”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, seçimlerden önce oluşacak hükümette yer alma niyetlerinin olmadığını söyledi, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, bir an önce seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Bizim duruşumuz belli. Uzun verimli hükümet modeli var mı, göreceğiz” diyen Özyiğit, parti yetkili organlarının gelinen aşamayı değerlendireceğini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Yıldızımız barışmıyor ancak dışarıdan desteğe hazırız”

Daha önce “Sucuoğlu Başbakan olursa, hükümetten çekiliriz” diyen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Sucuoğlu’nu tebrik ederek, “sizinle yıldızlarımız barışmıyor ancak hükümet kurma aşamasında dışarıdan destek vermeye hazırız” mesajı verdi.

Arıklı, Sucuoğlu’na hitaben “Bu aşamada sizin kuracağınız Hükümette yer almayacağımızı peşinen söylemiştik. Ama temaslarınız sonucu bir Hükümet kurma aşamasına gelebilirseniz, size dışarıdan destek vereceğimizi de biliniz” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın tam açıklaması şöyle: “Sayın Sucuoğlu,Öncelikle Kurultay zaferiniz için sizi ve ekibinizi kutlar, bundan sonraki süreç için size başarılar dilerim. Sayın Sucuoğlu,Sizinle yıldızlarımızın barışmadığı bir gerçek. Ama ülkeye birlikte hizmet etmek için birbirimizi sevmemizin gerekmediği de bir gerçek. Kurultayımıza müdahale etmeniz dolayısı ile size kırgınlığımızın devam ettiği ise bir başka gerçek.Sayın Sucuoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı bugün size yeni Hükümet kurma görevi verecek. Bu aşamada sizin kuracağınız Hükümette yer almayacağımızı peşinen söylemiştik. Ama temaslarınız sonucu bir Hükümet kurma aşamasına gelebilirseniz, size dışarıdan destek vereceğimizi de biliniz...Bu sıkıntı sadece bu döneme yöneliktir. Önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerden sonra ortaya çıkacak tablo, Parti yetkili kurullarımız tarafından yeniden değerlendirilecektir. Tekrar Genel Başkanlığınızı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim...”

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu:

“Mutabakat sağlanan yasaların geçirilmesi adına hükümete destek vereceğim”

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde halkın menfaatine olan, üzerinde mutabakat sağlanan yasaların geçirilmesi adına kurulacak hükümete destek vereceğini söyledi.

Zaroğlu, 6 Şubat tarihinin erken seçim için en uygun tarih olduğunu belirterek, “Hükümet kurulacaksa gayret edilmeli, ne olacaksa bir an önce olmalı. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

ANAYASA NEYE İŞARET EDİYOR?

15 günlük süre başladı

Anayasa’nın 106’ıncı maddesi Bakanlar Kurulu’nun oluşumuna işaret ediyor.

İlgili maddeye göre; Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Yasaya göre; Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Başbakanın önerisi üzerine bakanları atar; Başbakanın istemi üzerine, bakanlardan herhangi birinin görevine son verebilir.

Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabilir. Ancak bu gibi kişilerin milletvekili seçilme niteliklerine sahip olması gerekiyor.

Başbakan ve bakan olan milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi üyeliğini kaybetmezler. Bakanlar Kuruluna Cumhuriyet Meclisi dışından girmiş olan bakanları yasama dokunulmazlığından aynen yararlanırlar. Fakat Cumhuriyet Meclisinde oy kullanamazlar.

Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanınca atanıncaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder.