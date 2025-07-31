YENİDÜZEN’in, 'Gazi değil, seçim kartı' manşetiyle duyurduğu, “oy karşılığı, ‘gazilik kartı’” haberine Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama geldi, haberin temelini oluşturan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetiminin açıklamaları ‘algı’ olarak nitelendirildi, “seçim yatırımı yapmadık” denildi.

UBP-YDP-DP Hükümeti, 356 kişiye “gazilik kartı” dağıttı, THY ile yüzde 50 indirim sözü verdi; ancak Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, kart verilen kişilerin üyeleri olmadığını, indirim hakkının işlemediğini, kartların seçim yatırımı ve “oy karşılığı” dağıtıldığını iddia etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, YENİDÜZEN’e yaptıkları açıklamada, uygulamanın “siyasi şov” olduğunu söyledi, projeyi kendilerinin oluşturmasına karşın dışlandıklarını, kart alamadıklarını ifade etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, Hükümetin ‘gazilik’ kartı verdiği kişilerin Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği üyesi olmadığını, bu kartların ‘oy’ karşılığı verildiğini iddia etti.

Haber üzerine açıklama yapan Maliye Bakanlığı, “Gazilik Kartı” uygulamasının seçim amaçlı değil, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmiş bir uygulama olduğunu iddia etti.

Bakanlık açıklamasında, YENİDÜZEN’in yanı sıra, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu ‘algı oluşturmakla’ suçlandı.

Açıklamada, haberde yer alan, “THY ile yüzde indirim anlaşması hayat bulmadı” ifadeleri yalanlansa da, anlaşmanın yürürlükte olduğunda dair herhangi bir ifade kullanılmadı.

Bu durum, sürecin “siyasi bir şovdan” ibaret olduğu algısını güçlendirdi…

Gazi değil, ‘seçim’ kartı