“Seçim uğruna borcu olan kişilerin elektriği kesilmiyor”

EL-SEN, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun mevcut yönetiminin, kuruma borcu olan bazı kurum, kuruluş ve kişilerin elektriklerini “seçim uğruna” kesmemeleri yönünde engellendiklerini iddia etti.

"Hükümet sisteme müdahale ediyor"

Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Hükümet yetkilileri tarafından sisteme müdahale edilerek KIB-TEK’e borcu olanların elektriği kesilmemektedir” dedi.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, bu durumu, “Elektrik borcunu düzenli ödeyen kişi veya kuruluşlara karşı yapılan bir haksızlık” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"Bu sadece tüm topluma kötülük yapmak demektir”

Tuğcu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçim uğruna elektrik borcu olan kurum, kuruluş veya tüzel kişilerin elektriğini kesmemek, hem ödeyene haksızlık hem de borcu olanların daha fazla borç ve faiz oluşmasına elektriğini ödeyememe duruma gelmesine sebep olmaktadır. Bu sadece tüm topluma kötülük yapmak demektir.”

KIB-TEK’in alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini belirten Tuğcu, “Ayşe abanın elektriğini keserken her şey normal, seçim yatırımı uğruna hem KIB-TEK’i, hem de tahsili edilmeyen borçlu kesimlere daha da kötülük yapılarak zor duruma düşürülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Elektriği siyaset uğruna kesilmeyenleri kamuoyuyla paylaşıp, akımlarını keseceğiz”

Tuğcu, ne KIB-TEK’i ne de borcu olanların daha da borçlu duruma düşmelerini kabul etmeyeceklerini ifade ederek, “İleriki günlerde borcu olup da elektrik akımı siyaset uğruna kesilmeyen aboneleri belirleyip, hem kamuoyuyla paylaşıp hem de Elektrik akımlarını keseceğimizi saygıyla duyururuz” dedi.