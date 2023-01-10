“Savcılık ‘bu şekilde yapılamaz’ dedi, toplantılar da durdu”

Ertuğrul SENOVA

Belediyelerin intibakına ilişkin toplantıların ilki dün Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde yapıldı, nüfusun bilinmemesinden dolayı İntibak Komisyonları’nın toplantıları askıya alındı; süreç yeni bir krizle karşılaştı…

Birleşen belediyelerin hesap ya da personeller gibi konularda birbirine uyumunu tamamlamak adına kurulan İntibak Komisyon toplantılarının ilki, seçimden iki hafta sonra; dün Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde gerçekleşti.

Belediyelerin intibak süreçlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle pek çok yurttaş, özellikle belediyelerden alınacak izinler konusunda çeşitli sorunlar yaşadıklarını bildiriyor…

Nüfus engeli

Yetkili sendika olarak Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ndeki komisyon toplantısına katılan DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, belediyelerdeki teşkilat şemalarının nüfusa göre belirlendiğini ancak “projeksiyon nüfusun” bile açıklanmamasından dolayı sürecin sekteye uğradığını anlattı.

Savcılıktan görüş alındı, süreç durdu

Aşam, konuyla ilgili komisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e danıştığını, Şefik’in ise Savcılık’tan görüş alınması gerektiğini söylediğini belirterek, “Savcılık da bu şekilde yapılamayacağını söyledi. Bu sorun çözülene kadar toplantılara devam edilemeyecek” şeklinde konuştu.

Besim: “Yasa yürürlüğe girmeden en az 6 ay once süreç tamamlanmalıydı”

Sözde reformun görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim, intibak sürecinin, birleştirilmeden 6 ay ila 2 yıl önceden yapılması için mücadele verdiklerini anımsattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti dahil, dünyanın her yerinde belediyelerin birleştirilmesi sürecinde, intibak süreçlerinin, birleştirilmeden en az 6 ay once tamamlandığını ifade eden Besim, “CTP olarak bu konuda büyük mücadeleler vermiştik” dedi.

Öztürkler, “çalışmaların programlı şekilde yürütüldüğünü” söylemişti

İntibak Komisyonu toplantısı öncesi yazılı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, çalışmaların “programlı şekilde yürütüldüğünü” söylemişti…

DEV-İŞ Başkanı Aşam:

“Teşkilat şeması nüfusa gore belirleniyor ama projeksiyon nüfus bile açıklanmadı”

Yetkili sendika olarak Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ndeki komisyon toplantısına katılan DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, belediyelerdeki teşkilat şemalarının nüfusa göre belirlendiğini ancak “projeksiyon nüfusun” bile açıklanmamasından dolayı sürecin sekteye uğradığını anlattı.

“Savcılık bu şekilde yapılamayacağını söyledi, sorun çözülene kadar toplantılara devam edilemeyecek”

Aşam, konuyla ilgili komisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e danıştığını, Şefik’in ise Savcılık’tan görüş alınması gerektiğini söylediğini belirterek, “Savcılık da bu şekilde yapılamayacağını söyledi. Bu sorun çözülene kadar toplantılara devam edilemeyecek” şeklinde konuştu.

Komite Başkan Yardımcısı Besim:

“İntibak süreci, en az 6 ay önceden tamamlanmalıydı”

Sözde reformun görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim, intibak sürecinin, birleştirilmeden 6 ay ila 2 yıl önceden yapılması için mücadele verdiklerini anımsattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti dahil, dünyanın her yerinde belediyelerin birleştirilmesi sürecinde, intibak süreçlerinin, birleştirilmeden en az 6 ay once tamamlandığını ifade eden Besim, “CTP olarak bu konuda büyük mücadeleler vermiştik” dedi.

İntibak sürecinin tamamlanmamasından dolayı birleşen belediyelerin şu anda çeklere imza atamadığını, vatandaşların da gerekli izin işlemlerini yürütemediğini belirten Besim, “İçişleri Bakanlığı, kuracağı ekiplerle bu belediyelere yol göstermek ve süreci hızlandırmak zorunda” dedi.

Öztürkler, çalışmaların “programlı şekilde yürütüldüğünü” söylemişti

İntibak Komisyonu toplantısı öncesi yazılı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, çalışmaların “programlı şekilde yürütüldüğünü” söylemişti.

Öztürkler, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde yapılacak İntibak Komisyonu toplantısının yol gösterici olacağını söylemiş, “Bunu diğer tüm birleşen belediyelerin intibak işlemleri izleyecektir. Belli bir program çerçevesinde titizlikle ve adaletli bir şekilde yasaya uygun hareket ederek intibak işlemleri bitirilecektir” demişti.

Ne olmuştu?

Yerel seçimin üzerinden 2 hafta geçmesine karşın, birleştirilen ve sayısı 18’e düşen belediyelerde mali hesaplar, mal devirleri, araç filosu ve isim tescili ile ilgili süreç hala sonuçlanmadı.

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle yereldeki işleyiş daha da tıkandı.

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen ÜstEL başkanlığındaki Hükümet, yasa çalışmasının 16 Ocak’ta yapılacak Meclis Genel Kurul’unun gündemine geleceğini açıklasa da gözler sürece çevrildi.

Birçok vatandaş ve işletmenin belediye izinleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı da gündeme geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan birleştirilen belediyelerin başkanları, görevi devralmalarına rağmen sürecin tamamlanmamasından dolayı işleyişle ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Mali hesapların birleştirilmesinin tamamlanmadığını, araç filosuna yönelik devrin hala yapılmadığını anlattı.

Öztürkler: “çalışmaların sürdüğünü” söyledi, yol haritası sunmadı

Yerelde işleyiş tıkandı