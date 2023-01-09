Öztürkler: “çalışmaların sürdüğünü” söyledi, yol haritası sunmadı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, YENİDÜZEN’in “Yerelde işleyiş tıkandı” başlığıyla kamuoyunun gündemine taşıdığı; birleştiği açıklanan ancak mali hesaplar, mal devirleri, araç filosu ve isim tescili konusunda henüz birleşmeyen belediyelerle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan Öztürkler, çalışmaların “programlı şekilde yürütüldüğünü” söyledi, ancak belediye izinleriyle ilgili sıkıntı yaşayan birçok vatandaş ve işletmeye herhangi bir yol haritası sunmadı.

Yaşanan tıkanlıklığın, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın henüz hayata geçmemiş olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Söz konusu tasarının durumuyla ilgili de bilgi veren Öztürkler, “Yasa’da son aşamaya gelindiğini” söyledi, yarın komtie görüşmelerine devam edileceğini belirtti.

Öztürkler, yasayı “oy birliği ile” Meclisten geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“İntibak Komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor”

Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesi kapsamında izlenecek yöntemle ilgili 4 Ocak’ta İçişleri Bakanlığı’nda, birleştirilen belediyelerle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Öztürkler, “Yapılan ilk toplantı ile belediye başkanlarının hem yapılan işlemlere katılması hem de bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır” diyerek, bugün itibariyle İntibak Komisyonu’nun ilk toplantısını gerçekleştirerek, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi’nin intibak işlemlerini yapmak için toplandığını söyledi.

Öztürkler, “Bunu diğer tüm birleşen belediyelerin intibak işlemleri izleyecektir. Belli bir program çerçevesinde titizlikle ve adaletli bir şekilde yasaya uygun hareket ederek intibak işlemleri bitirilecektir” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Yerel seçimin üzerinden 2 hafta geçti, birleştirilen ve sayısı 18’e düşen belediyelerde mali hesaplar, mal devirleri, araç filosu ve isim tescili ile ilgili süreç hala sonuçlanmadı.

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle yereldeki işleyiş daha da tıkandı.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen ÜstEL başkanlığındaki Hükümet, yasa çalışmasının 16 Ocak’ta yapılacak Meclis Genel Kurul’unun gündemine geleceğini açıklasa da gözler sürece çevrildi.

Birçok vatandaş ve işletmenin belediye izinleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı da gündeme geldi.

YENİDÜZEN, birleştirilen belediyelerin başkanlarıyla görüştü.

Kimi belediye başkanı görevi devralmalarına rağmen sürecin tamamlanmamasından dolayı işleyişle ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Mali hesapların birleştirilmesinin tamamlanmadığını, araç filosuna yönelik devrin hala yapılmadığını anlattı.

Yerelde işleyiş tıkandı