Satamadıkları patatesi vatandaşa dağıttılar

Kıbrıs'ın güneyinde patates üreticileri, pandemiden dolayı ihraç edemediği ürünleri vatandaşa dağıttı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Larnaka bölgesinde ana yolda trafiği durdurarak yoldan geçenlere patates torbaları veren üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirip, sorunları hakkında bilgi verdi. Daha önce yapılan açıklamalarda eylemin parçası olacağı söylenen traktörler ise polis müdahalesinden dolayı trafiğe çıkamadı.

Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra iç piyasadan gelen talebin de pandemiden dolayı çok düşmesinden yakınan patates üreticileri, yaşanan olağanüstü koşullardan dolayı birçok sektörü destekleyen devletin üretici için hiçbir şey yapmadığından şikayetçi.