Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.

Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20 sıralarında tamamladı.

Oturuma verilen aranın yeniden toplanan Genel Kurul’da ilk olarak, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi onaylandı.

Barçın: “İktisadi akla uymuyor”

Tefsir maddesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu konuda yönetsel anlamda sıkıntı çıkacağını söyledi. Ardından ikinci madde oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın üçüncü maddede de değişiklik önerisinde bulundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi. Üçüncü madde oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Milletvekili Barçın, dördüncü madde üzerinde de değişiklik önerisinde bulundu. Barçın, sınırsız casino izni verilmesinin "iktisadi akla uymadığını" belirterek, hangi bilimsel temelde buna “evet” denildiğini sordu.

Talebi karşılamak için değil kara para aklamak için bunun yapılmak istendiğini belirten Barçın, hükümetten izahat istediklerini söyledi.

Şahali: “İnadın sonu felakettir”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, oturuma verilen aranın uzunluğuna yönelik eleştiride bulundu.

Bu maddenin, yasa tasarısının kalbi olduğunu ifade eden Şahali, “Bu madde geçtikten sonra ip kopacak” dedi.

Sağduyu Mutabakatı etkinliğine işaret ederek, bu ülkenin refahına dair laflar edilen bir gecede olunduğunu dile getiren Şahali, “Az önce halka dair, bayrağa dair ettiğiniz laflar bu madde sonrasında anlamını bulacak” diye konuştu.

“Casinolardan kaç kuruş gelir vergisi elde ettiniz?” diye soran Şahali, dördüncü maddenin değiştirilmesiyle ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ileri sürdü.

Şahali, tasarının komiteye geri çekilmesini talep ederek, “Bilin ki inadın sonu felakettir” dedi.

Talat: “Hepimizin çocuklarının geleceği söz konusu”

CTP Milletvekili Ongun Talat da “Gerçekten çok yazık” diyerek, hükümete mensup bir tane vekilin dahi değişikliklere neden “evet” dediğini açıklayamadığını savundu.

“Hepimizin çocuklarının geleceği söz konusu” diyen Talat, okullar ile kumarhaneler arasındaki mesafenin 100 metreye düşürüleceğini söyledi. "İkiyüzlü siyaset izlendiğini" savunan Talat, “Gerçekten rezalet, yüzüme bile bakmazlar” diye konuştu.

Her yerde bunu anlatacaklarını ifade eden Ongun Talat, “Utanın” dedi.

Talat’ın konuşması sırasında sesler yükseldi.

“İkiyüzlüsünüz” diyen Talat, bu ifadenin küfür değil tespit olduğunu, sözünün, ilke ve değerlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Derya: “Tarih sizi yazacak”

CTP Milletvekili Doğuş Derya da alınan kararların tahribatının 15-20 yılı etkileyecek bir tahribat olduğunu dile getirerek, yüzlerce kumarhanenin açılacağını belirtti.

Bu ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal bütün geleceğine "hançer vurulduğunu" söyleyen Derya, yasa tasarısıyla kumar baronlarının ülkede "fink atacağını" iddia etti.

Halka seslenen Derya, İyi İdare Yasası’ndan yola çıkarak, halk inisiyatifleri kurulmasını istedi, kumarhane açmak isteyen baronlara karşı ara emri alınabileceğini söyledi.

Memleketin satılığa çıkarıldığını iddia eden Derya, “Konuşmak dışında yapacağımız bir şey yok maalesef… Tarih sizi yazacak” dedi.

Özuslu: “Hepiniz sorumlu olacaksınız”

CTP Milletvekili Sami Özuslu da sabahtan beri anlattıklarını ve yasa tasarısının ülkeye ne faydası olacağını sorduklarını ifade etti.

İlk etapta 32 tane otelin otomatik olarak kumarhane izni alacağını dile getiren Özuslu, bunun şehir planlama boyutunun hesaplanıp, hesaplanmadığını sordu.

“Ne yapayım yalvarayım mı size?” diye soran Özuslu, bu işin sosyal ve kara para tarafının da sıkıntılı olduğunu belirtti.

Bakanlardan cevap beklediğini söyleyen Özuslu, halka rağmen adım atılmaya çalışıldığını kaydederek, “Hepiniz sorumlu olacaksınız” dedi.

Solyalı: “Bu sorumluluk omuzlarınızdadır”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, kumarhane alanlarının birçok başka suçu besleyebileceğini belirterek, “Bu sorumluluk omuzlarınızdadır” dedi.

Bu kadar büyük bir riskin okulların ve köylerin içerisine getirilmek istendiğini dile getiren Solyalı, “Zarar veriyorsunuz” diye konuştu.

Şahiner: “Bu yasa tamam değil”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, 2009 yılında yasanın oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, o dönemde beş ön izin şartı getirildiğini söyledi, “Bu şartın neyi battı?” diye sordu.

Kumarhane sayısını ikiye, üçe katlamanın ne getirisi olacağını soran Şahiner, okulların dibine mantar gibi kumarhane dikilmesinin önünün açılacağını söyledi.

Söz konusu yasa tasarısının ülkeyi "yaşanmaz hale çevireceğini" savunan Şahiner, Hasan Tosunoğlu’nun bu tasarıdan meşru menfaati olduğunu iddia ederek, “Bu yasa tamam değil” dedi.

Kürşat: “Umursamaz, vurdumduymaz bir yapıyla karşı karşıyayız”

CTP Milletvekili Fide Kürşat da, yasanın içerisinde sorunlar olduğunu yineleyerek, “Umursamaz, vurdumduymaz bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

Yaratılan tahribatın sonucunun düşünülmesini isteyen Kürşat, yasanın geçmesiyle birlikte sosyo-ekonomik sorunlara, sorunlar ekleneceğini belirtti.

KKTC’nin itibarının son altı yıldır "ayaklar altına alındığını" kaydeden Kürşat, bu yasanın her şeyin "üzerine tuz, biber ektiğini" söyledi.

Bu yasanın kamu vicdanından geçmeyeceğini ifade eden Kürşat, “İnsan biraz umursar… Sizin gittiğiniz gün toplumun bayramı olacak” dedi.

Muhalefet vekillerinin nisap olmadığı tepkisi üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi. CTP Millletvekili Biray Hamzaoğulları ile Meclis Başkanı Ziya Öztürkler arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra yoklama yapıldı ve Barçın’ın önerisi oy çokluğuyla reddedildi. Dördüncü madde ise oy çokluğuyla onaylandı.

Beşinci madde üzerinde de değişiklik önerisi

CTP Milletvekili Devrim Barçın beşinci madde üzerinde de değişiklik önerisinde bulundu.

Meclis'te UBP-DP-YDP’den 26 vekil olduğunu ifade eden Barçın, UBP Milletvekili Sunat Atun, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve YDP Milletvekili Talip Atalay’ın yasaya olumlu görüşleri olmadığını ve nisap vermediğini savundu.

Özdenefe: “Bu işin güvenlik, asayiş kısmını düşündük mü?”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de “Gecenin bu saati burada olmaktan biz de memnun değiliz” diyerek, yasanın neden onaylandığını sordu.

Kumarhanelerle ilgili güvenlik sorununa da dikkat çeken Özdenefe, “Bu işin güvenlik, asayiş kısmını düşündük mü?” sorusunu sordu.

Kurmarhanelerin sınırsız hale getirilmesinin ne getirisi olacağını da soran Özdenefe, mevcut yasaya göre beş tesise izin verildiğini belirterek, beş sınırının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Özdenefe, oturuma 10 dakika ara verildikten üç saat sonra Meclis’e gelindiği eleştirisinde de bulundu.

İncirli: Hükümet tarafı başka bir evrende yaşıyor

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, hükümet tarafının "başka bir evrende yaşadığını"savunarak, “Boşuna beklemeyin bizim nefesimiz tükenmeyecek. Bizim direncimiz kolayına kırılmaz” dedi.

Bu inadın sebebini soran İncirli, kumar bağımlılığının patolojik bir mesele olduğunu söyledi, Maliye Bakanı Berova’ya tepki gösterdi. Ülkede sınırsız bir şekilde kumarhane açılmasının turizme zarar vereceğini kaydeden İncirli, seçimin finansmanının bu yasayla sağlanmak istendiğini iddia etti.

Ardından Barçın’ın önerisi oy çokluğuyla reddedildi. Beşinci madde oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın altıncı madde üzerinde de değişiklik önerisinde bulundu.

“Ülkemiz için talihsiz bir günden geçiyoruz” diyen Barçın, Turizm Bakanından izahat istedi. Barçın, söz konusu maddeyle şans oyunu işletmecilik ruhsatının üç yıldan on yıla çıkarıldığını ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, gün boyu makul sorular sorup, yanıt almadıklarını söyledi.

Hasan Tosunoğlu’nun ortağı olduğu işletmenin de yasa değişikliğinden istifade edecek listede yer aldığını ifade eden Şahali, “Hükümetin bozulma tehdidi mi var? Hasan Tosunoğlu’nun oylamalara katılması ahlaki değildir” dedi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise yerinden söz alarak, “Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şey söz konusuysa adımı değiştiririm” diyerek, söz konusu evrağın güncel olmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Şahali ise, söz konusu evrağın komiteye verilmiş resmi evrak olduğunu kaydederek, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na kendilerine güncel evrak verip, vermediğini sordu. Şahali, “Hasan beyin söylediği doğruysa bu daha büyük bir skandaldır” dedi.

Ardından Barçın’ın önerisi reddedildi. Tasarının altıncı, yedinci, sekizinci maddeleri ise oy çokluğuyla onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, dokuzuncu madde üzerinde öneride bulundu. Dokuzuncu madde değiştirilmiş şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Onuncu madde de oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın on birinci madde üzerinde değişiklik önerisinde bulundu.

Şans oyunu salonuna giriş sırasında kimlik belgesinin sunulmasının şart olduğunu dile getiren Barçın, ibraz ettiğinde KKTC vatandaşının içeriye alınmaması gerektiğini anlattı.

Barçın, vatandaş casinoda yakalanırsa idari para cezası, işletmeye ise yüz bin euro veya beş yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü ifade etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise söz alarak, minimum 32 otelin projesinin onaylandığını belirtti.

750 yatak kapasitesi sahip olan işletmelere casino izni verileceğini dile getiren Şahiner, işletmecilik ruhsatının 10 yıla çıkarılmasının sorunlara yol açacağını belirtti.

Şahiner, KKTC vatandaşlarının ve öğrencilerin kumarhanelere girmesinin önünün açılacağını dile getirdi.

Daha sonra Barçın’ın önerisi oy çokluğuyla reddedildi. On birinci madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, on ikinci madde üzerinde öneride bulundu.

Barçın: “Hükümetin kara para baronlarına hizmet ediyor”

Öneri üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin bir ilke daha imza attığını ifade ederek, değişiklikle denetçilerin denetleme yetkisinin ellerinden alınmış olacağını söyledi. Barçın, “hükümetin kara para baronlarına hizmet ettiğini” söyledi.

On ikinci madde değiştirilmiş şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. On üçüncü madde de oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Barçın on dördüncü madde üzerinde değişiklik önerisinde bulundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi. On dördüncü madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. On beşinci madde de oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Barçın on altıncı madde üzerinde de değişiklik önerisi yaptı. Barçın, bu maddede turizme ayrılan payın düşürüldüğünü ifade etti.

Öneri oy çokluğuyla reddedildi. On altıncı madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Barçın, on yedinci madde üzerine söz alarak, yasanın uygulanamayacağını savundu.

Ardından on yedinci madde oy çokluğuyla onaylandı.

CTP Milletvekili Barçın, on sekizinci ve on dokuzuncu maddeleri üzerinde değişiklik önerisinde bulundu. Öneriler oy çokluğuyla reddedildi. On sekizinci madde oy birliğiyle, on dokuzuncu madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Milletvekili Barçın geçici birinci ve ikinci maddenin tasarıdan çıkarılmasını önerdi. Öneriler, oy çokluğuyla reddedildi. Geçici birinci ve ikinci madde ise oy çokluğuyla onaylandı.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu söz alarak, Hasan Tosunoğlu’yla ilgili tartışmaya neden olan listenin doğru olduğunu ancak el değiştiren şirketler bulunduğunu söyledi. Ataoğlu, Turizm Planlama Dairesi’nde inşaata başlayana kadar ilk müracaatçının isimlerinin olduğunu dile getirdi.

Savcılıktan Turizm Gelişim Yasası için görüş beklediklerini ifade eden Ataoğlu, bunun da yasallaştırılacağını söyledi.

Ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçici üçüncü maddenin tasarıdan çıkarılması önerisinde bulundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi. Geçici üçüncü madde ise oy çokluğuyla kabul edildi

CTP Milletvekili Barçın dördüncü maddenin de tasarıdan çıkarılmasını önerdi.

Barçın’ın önerisi oy çokluğuyla oy birliğiyle reddedildi. Geçici dördüncü madde oy çokluğuyla onaylandı.

Barçın, yasanın bütünü üzerinde açık oylama yapılacağını belirterek, yasa geçtikten sonra Cumhurbaşkanı’nın da yasayla ilgili duruşunu göreceklerini kaydetti.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 26 kabul, 9 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yedi yasa daha Meclis’ten geçti

Daha sonra Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu sundu. Madde madde görüşülmesinin sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Komite Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu okudu. Madde madde görüşülmesi sonrasında tasarı oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü. Tasarılar, madde madde görüşülmeleri sonrasında oy birliğiyle kabul edildiler.

Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisinin, Komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarı, 26 kabul oyuyla Meclis’ten geçti.

Genel Kurul’da son olarak Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından toplantı tamamlandı. Bir sonraki toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.