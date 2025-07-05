Aziz Kaya trafik kazası geçirdi: Durumu iyi

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren CTP milletvekili Filiz Besim, Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Besim, Kaya’nın şu anda hastanede tomografi çekiminin sürdüğünü belirterek, “Tomografi sonuçlarının ardından sağlık durumu hakkında daha net bilgi sahibi olacağız” dedi.

Başkan Kaya’nın kazayı yaralanarak atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis açıklaması şöyle:

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pınar Çalay Rekor (49) yönetimindeki RK 587 plakalı araç, doğu istikametine seyrettiği sırada, Hidden Garden önlerine geldiğinde, dikkatsizlik sonucu o esnada yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aziz Kaya’ya (65) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Aziz Kaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya’nın hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.