Şahali' “Yanıltıcı söylemlerle panik yaratılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasa Tasarısı etrafında kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, yapılan teknik düzenlemenin çarpıtıldığını söyledi.

Şahali yaptığı yazılı açıklamada, tasarıya ilişkin kamuoyunda yanlış anlaşılmaların ve maksatlı söylemlerin dolaştığını belirterek, “Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden panik havası yaratılıyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasa Tasarısı etrafında koparılan fırtınayı hayretle izliyoruz. Söz konusu yasa tasarısı hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmalar ve maksatlı - büyük söylemler dolaşmaktadır. Tasarı henüz yasal hale de gelmemiştir. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtilmelidir ki:

• Bu yasa değişikliği kooperatiflerden borç alıp da ödemeyenlere af getirmemekte, bu tasarı gerçek kişilerin veya kooperatiflerden kredi alan tüzel kişilerin kredileri ile ilgili herhangi bir düzenleme de içermemektedir.

Yapılan düzenlemenin özü şudur:

Yasa değişikliği Meclis Genel Kurulu’ndan geçtiği takdirde, yeni haliyle Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan fona kaynak aktarmayan kooperatiflere kredi verilmesi yasaklanacaktır. Ancak, geçmişte yasanın eski hali uyarınca fona yasal çerçevede borçlanan kooperatiflerin mevcut borçlarının hukuki takibi yasanın önceki hali temel alınarak sürdürülecektir. Değişiklik, alacakların takibini sağlamaya dönüktür. Kaldı ki FON’dan kredi kullanım şartları yasada açıkça düzenlenmekte, ihtiyaç - rapor – onay şartı yasanın amir hükümlerinden olmaya devam etmektedir.

Dolayısıyla, yeni düzenleme:

• Fona kaynak aktarmayan kooperatiflerin kredi kullanmasını engellerken,

• Daha önce yasal çerçevede kullandırılmış kredilerin takibini hukuki güvence altına almakta ve yasanın değişecek halinde yürürlükten kaldırılacak olan işlemlere bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamaları geçerli sayarak yükümlülüklerin devam ettiğini vurgulamaktadır.

Bu durum, yasama süreçlerinde yaygın olarak kullanılan geçici madde ile düzenlenmiştir ve hukuk tekniği açısından da bu olağan bir uygulamadır.

Yasanın esası herhangi bir şekilde Kredi Kullanımına dönük suç ve ceza içermemektedir. Bir an bu FON’dan usulsüz/yasa dışı kredi verildiği düşünülse ve bu yönde tespitler yapıldığı ortaya çıksa, o zaman da Ceza Yasası’nın ilgili maddeleri bu soruşturma ve hatta yargılamaların yapılabilmesi için yeterlidir.

Ne var ki, Meclis’te olup biteni yüzeysel biçimde değerlendirip her şeyi bildiğini sanan bazı kesimlerin, bu teknik düzenlemeyi çarpıtması sonucunda kamuoyunda gereksiz bir panik havası yaratılmıştır.

Oysa bugün ülkemizin gündeminde olması gereken konular bellidir:

• “Hükümet” olduğunu iddia eden yapının derin yönetim zaafları,

• Kamu yönetiminin içler acısı durumu,

• Ekonomik ve toplumsal istikrarsızlık.

Bütün bunlar ortadayken, tamamen teknik bir geçici madde üzerinden kriz yaratma çabaları, esas sorunların üzerini örtmekten başka bir işe yaramamaktadır."