Sanık 3 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçundan yargılanan Mohammed Saeed Abdalla hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller açıkladı.

Başkan, sanığın 325 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarından mahkûm edildiğini kaydetti. Başkan, Mağusa’da tutuklanan bir şahsın tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucuyu Abdalla’dan aldığını söylemesi üzerine sanığın Lefkoşa’daki evine operasyon düzenlendiğini, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Başkan, ancak sanığın benzer suçlar işlemesini ise ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek, 3 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.