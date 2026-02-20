Yaya beyin kanaması geçirdi; sürücü 3 gün tutuklu kalacak

Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde 85 yaşındaki yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan 49 yaşındaki M.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Koyun olguları aktardı.

Polis, 19.02.2026 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde, M.Y.’nin yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yaya olarak yürüyen 85 yaşındaki Erdoğan Korkuter’e çarptığını söyledi. P

Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.