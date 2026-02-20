Nazife Mağusalı: “Giden evladın ardından hayat devam etmiyor”

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 10 yıl önce, 20 Şubat 2016’da geçirdiği trafik kazasında henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı, 10’uncu ölüm yıl dönümü olan bugün anıldı.

Cuma Mağusalı’nın hayatını yitirdiği kazanın meydana geldiği yere siyah çelenk ve kırmızı karanfiller bırakıldı; mezarında da mevlitler okundu.

Mağusalı’nın motosikletinin de getirildiği anmada, yola kırmızı karanfiller bırakıldı. Elektrik direğinin üzerine ise “Cuma Mağusalı anısına” yazan siyah çelenk asıldı. Direğe ayrıca Cuma Mağusalı’nın lakabı olan “Cumi 46” levhaları da yerleştirildi.

Anma törenine Cuma Mağusalı’nın ailesi ve arkadaşları yanında Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı da katıldı.

Anma töreninde konuşan evlat acısı yaşayan anne Nazife Mağusalı, 27 yaşında kaybettiği oğlu Cuma Mağusalı’nın trafik kurallarına uyan, asla hız yapmayan bir motosiklet sürücüsü olduğunu ve suçsuzken öldüğünü vurguladı. Mağusalı, kazayla ilgili davada yargılanan suçlu kişiye sadece bir yıl hapislik cezası verildiğini hatırlattı.

Çocuklarını kazalarda kaybeden aileler olarak çok uğraştıklarını ifade ederek “Bir canın bedeli bir yıl değildir.” diyen Nazife Mağusalı, “Caydırıcı cezalar olmalı. Ayrıca ölümlü kazalarla ilgili davaların hem sanık hem aileler açısından uzun sürmemesi gerekir çünkü uzadıkça acı ve öfke çoğalıyor. Herkes tedbirini ona göre alsın. Maalesef giden can geri gelmiyor ama evladın arkasından da hayat devam etmiyor. Çok zor…” ifadelerini kullandı.

Kaza nasıl olmuştu, mahkeme süreci nasıl sonuçlandı?

20 Şubat 2016’da saat 14.15’te meydana gelen kazada, Oya Göz (K-47), yönetimindeki HC 735 plakalı araçla Gönyeli'de Defne Sokak’tan Belediye Bulvarı'na dikkatsizce giriş yapması sonucunda, araç o sırada bulvar üzerinde Lefkoşa’dan Gönyeli'ye doğru seyreden Cuma Mağusalı (E-27) yönetimindeki MD 014 plakalı motosiklete çarpmıştı. Mağusalı’nın savrulan motosikleti, o anda Gönyeli'den Lefkoşa'ya doğru gelen Süleyman Yılmaz (E-49) yönetimindeki EN 382 plakalı araçla yüz yüze çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan Cuma Mağusalı, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cuma Mağusalı’nın öldüğü kazayla ilgili davada karar 1 Nisan 2017’de açıklanmış ve sanık Oya Göz’e oy çokluğuyla bir yıl hapislik cezası verilmişti.

Kazada her iki tarafı suçlu bulan mahkeme, kararında levhaların eksik olduğu ve yol çizgilerinin görünmediğine dikkat çekerek söz konusu yoldaki altyapı eksikliklerini de gündeme getirmişti.