Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da 16, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan 24 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk süresi verdi.

Mahkemede olguları aktaran polisler, zanlıların farklı tarihlerden bu yana ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Lefkoşa’da 5,5 yıldır izinsiz yaşayanlar var

Polis memuru B.K., Lefkoşa’da yapılan kontrollerde bazı zanlıların 2020 yılından bu yana ülkede izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. A.B.S.’nin 172 gün, K.K.O.M.’nin 1907 gün, E.B.’nin 81 gün ve G.M.’nin 1053 gündür izinsiz ikamet ettiği belirtildi.

Ayrıca M.K.I.’nin 187 gün, A.A.S.’nin 782 gün, M.R.H.’nin 893 gün ve M.A.H.’nin 110 gün; M.K.K.’nin ise 1907 gün, D.P.’nin 797 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü kaydedildi. C.U.’nun 1358 gün, M.O.A.’nın ise 1885 gündür izinsiz kaldığı da mahkemede aktarıldı.

Gönyeli’de 4 yıldır kaçak yaşam

Gönyeli’de yapılan denetimlerde N.I.E.’nin 1383 gündür izinsiz ikamet ettiği belirlendi. Aynı bölgede A.S.’nin 173 gün, M.M.’nin 185 gün, Z.N.’nin 397 gün ve M.A.’nın 523 gün izinsiz kaldığı tespit edildi.

Yine Gönyeli’de P.A.A.’nın 446 gün, J.O.O.’nun ise 1176 gündür ülkede izinsiz bulunduğu kaydedildi. Alayköy Sanayi Bölgesi’nde ise M.A.I.’nin 155 gün, P.N.I.’nin 1277 gün ve K.A.’nın 1151 gün izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Demirhan’da iki kaçak tespit edildi

Demirhan’da arama emri kapsamında yapılan kontrolde M.A.’nın 106 gün, M.K.’nın ise 117 gündür izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis, tüm zanlıların ihraç edilmesi için İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi nezdinde işlemlerin başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.