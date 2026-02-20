“Protokol adı altında peşkeş!”

CTP Gençlik Örgütü, son günlerde gündemde olan fiber optik altyapı protokolüne ilişkin yazılı açıklama yaparak, protokolün mevcut haliyle Kıbrıslı Türklerin geleceği açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.

Açıklamada, ülkede güçlü, sürdürülebilir ve çağdaş bir fiber optik altyapının kurulmasının desteklendiği vurgulanırken, milyonlarca dolarlık bir anlaşmanın ihale usulü olmadan yapılmasının büyük soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Rekabet, şeffaflık ve kamu yararının gözetilmesinin vazgeçilmez temel prensipler olduğu belirtilerek, devletin en küçük alımlarında bile ihale yönteminin uygulandığına dikkat çekildi.

Yetkililerin protokole yaklaşımı eleştirilen açıklamada, Anayasa’nın hiçe sayıldığı ve “ben yaparım olur” anlayışının benimsendiği vurgulandı. Fiber altyapısının tekelleşmesine yol açabilecek bu sürecin, sektörde çalışan gençleri doğrudan etkileyeceği ve hizmeti kullanacak halkın ekonomik olarak zarar göreceği ifade edildi.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında hükümeti toplumdan yükselen tepkilere kulak vermeye, süreci şeffaf şekilde yürütmeye ve ortak uzlaşı zemini oluşturmaya davet etti.