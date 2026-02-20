DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı gazeteci Alican Uludağ "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı.
Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Ankara'daki evinde dün gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan Uludağ, ifadesinin alınması için karayoluyla Ankara'dan İstanbul'a getirildi. Bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle 9. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Uludağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret"in yanı sıra "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltiliyordu.
Gözaltı kararına Uludağ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD mensuplarının tahliye edildiğine ilişkin haberi ve X'teki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi.