Hafta sonu yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi'ne göre yarın yer yer hafif yağmur, pazar ve pazartesi ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, KKTC, hafta süresince önceleri atmosferdeki soğuk ve nemli, sonrasında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın hava yer yer hafif yağmurlu, pazar ve pazartesi yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerinde ise parçalı veya az bulutlu geçecek.

Sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; pazar ve çarşamba günleri güney ve batı yönlerden esecek.