Saner, YENİDÜZEN’e açıkladı: İmar Planı’nı imzalamayacağım

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Raporu, Birleşik Kurul üyelerinin oy birliği ile onaylandı. Başbakan Ersan Saner ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, planı imzalamayacağını söyledi.



Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya konuşan Başbakan Ersan Saner, “İmar Planı'na dair geçmişte ortaya koyduğumuz kimi endişe ve beklentilerin, planının son haline henüz yansıtılmadığını gözlemledim, o nedenle bunu imzalamam mümkün değildir” dedi.



Saner’e göre belediyeler planı geçmişte de oybirliği ile onaylamıştı ve kimi minimal dokunuşlar dışında planda değişiklik olmadı.



Saner ayrıca "Şehir Planlama Dairesi Müdürü'ne görüşümü bildirdim ve planı imzalamayacağımı söyledim" dedi.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Raporu'nun yürürlüğe girmesi için Başbakanlık tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.





Örgütlerden farklı tepkiler



Ekonomik Örgütler Platformu; Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın geçmesini “memnuniyetle” karşılarken, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)’ye bağlı odalar ve Şehir Plancılar ise bu gelişmeye tepki gösterdi.



Ekonomik Örgütler Platformu, planın geçmesini olumlu karşıladı, “imar faaliyetleri daha planlı olarak yürütülecek, mülk sahiplerinin ve yatırımcıların kaynakları ile birlikte çevreyi de korumak mümkün hale gelmiş olacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)’ye bağlı odalar, kendilerinden hiçbir görüş alınmadan karar alındığını gündeme taşıdı, meslek örgütlerinin yok sayıldığına dikkat çekti.



Şehir Plancıları Odası Oda Başkanı Merter Refikoğlu, “Kimlerin arazilerine ayrıcalık yapıldı” diye sordu, “Müteahhitler Birliği mutlu olsun diye yasal olmayan şekilde bir plan geçirdiniz” suçlaması yaptı.



“Araştırıyoruz, hepsini açıklayacağız” diyen Refikoğlu, Müteahhitler Birliği’nin teknik eleman istihdam ettiğini, Belediye Başkanlarının da bazı çıkarları nedeniyle planı onayladıklarını öne sürdü.



İnşaat Mühendisleri Odası Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da ortada çok ciddi bir sıkıntı olduğunu, meslek örgütlerinin yok sayıldığını ifade etti. Şehir Planlama Dairesinin kendilerine danışmadan devre dışı bırakıldıklarını kaydeden Yağcıoğlu, “Şehir Planlama Daire müdürünün İnşaat Mühendisi olması bizi ayrıca üzdü” dedi.

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