Saner: “Bakanlar Kurulu’na karantinadan online katılacağım”

Başbakan Saner karantinadan YENİDÜZEN’e konuştu: “Aytuğ beyin maskesi vardı, mesafemiz de vardı, aşılıyım, bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Yine de böyle uygun görüldü, hem kendi sağlığım için hem de çevremdekilerin güvenliği için otelde karantinaya girdim”

YENİDÜZEN

Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın Ses Kıbrıs sitesine konuk olan ve Türkkan’ın COVID-19 olduğunun ortaya çıkmasıyla tedbir amaçlı karantinaya alınan Başbakan Ersan Saner, YENİDÜZEN’e konuştu.

Saner, tedbir amaçlı, beş gün boyunca Mağusa’da otelde karantinada olduğunu ifade ederek, bu sürenin sonunda çıkacak olan sonuca göre işinin başına dönebileceğini anlattı.

Saner, bu süre zarfında devlet işleyişinde bir aksama olmayacağını, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısına online (çevirimiçi) katılacağı bilgisini verdi.

Temaslı Takip Merkezi’nin uygun görmesiyle karantinaya alındığını kaydeden Saner, yine bu doğrultuda beş gün sonra çıkacak olan sonuca göre karantinasının sonlanabileceğini belirtti.

Saner, “Aytuğ beyin maskesi vardı, mesafemiz de vardı, aşılıyım, bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Yine de böyle uygun görüldü, hem kendi sağlığım için hem de çevremdekilerin güvenliği için otelde karantinaya girdim” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısına online (çevirimiçi) katılacak

Bu süre içerisindeki devlet işleyişinin devam edeceğini dile getiren Saner, otel odasına gerekli donanımların kurulmasıyla yarınki Bakanlar Kurulu toplantısına online (çevirimiçi) katılacağını belirtti. Saner, “İmza yetkileriyle ilgili de gerekli her türlü tedbir alınmıştır. İşlerimiz aksamayacaktır” dedi.

“Katı tedbir alınacak vaka sayımız yok”

“Bayrama özel sıkı kararlar alınacak olmasına yönelik ne gibi adımlar atılacağı” sorusuna karşılık ise Saner, yaz aylarının rahat geçmesi bakımından tedbirli olunması gerektiğine değinerek, ülkede sıkı tedbir alınacak vaka sayısı bulunmadığını kaydetti.

Saner, “Zaten güney ve Anavatan Türkiye kapalı. Bugün komite toplanacak, bana bilgi aktarılacak, hep birlikte karar vereceğiz. Henüz ortada net bir durum yok. ‘sıkı tedbirler alacağız’ demedim. Önce üst kurul kararlarını görmek istiyorum ama katı tedbir alınacak vaka sayımız da zaten yok.” yorumunu yaptı.