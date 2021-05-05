Gazeteci Türkkan'ın testi pozitif, Saner, Talat ve Tulga temaslı...

Gazeteci Aytuğ Türkkan, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu, bugün canlı yayında program yaptığı Başbakan Ersan Saner, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga'nın da temaslı olduğunu aktardı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kötü haber tez yayılırmış…

En başta söyleyim, çok iyiyim, hiçbir sağlık sorunum yok… Sadece testim pozitif… Ne gerekirse de yapılıyor…

Sayın Başbakan Ersan Saner ile bugün bir canlı yayın yaptığımız için konu çok daha büyüdü… Bugünkü programda maske de takmıştım, zira Sayın Başbakan Cenevre’den gelmişti…

Ama ne iş oldu ki, benden dolayı Sayın Saner temaslı oldu…

Sadece Sayın Saner değil, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da programlardan dolayı temaslı oldu..

Umarım hiçbir isimde bir sıkıntı yaşanmaz ve testleri pozitif olmaz…

Temaslı isimlerini Sağlık Bakanlığı’na verdim ama elbette unuttuğum isimler olabilir…

Pazardan bu yana benle kapalı bir ortamda 15 dakikadan fazla temas etmiş birileri varsa lütfen gerekli işlemleri yapsın..

Yukarıda da dediğim gibi sağlığım gayet iyi rutin bir kontrol sonrasında testin pozitif olduğunu öğrendim, o nedenle herkese tavsiyem sürekli PCR testlerini yaptırmalarıdır.

Yoksa semptomsuz gezip çok daha fazla insana bu belayı bulaştırabilirsiniz Bu arada her şeyi düşünürdüm de kendi kendimin haberini yapacağımı düşünmezdim…

Ama bu dönem de demek ki böyle bir dönem…

Ekip arkadaşlarım da birinci derece pozitif olduklarından belki bir süre canlı yayınlarımızı yapamayabiliriz ama www.seskibris.com sayfasında daha da bol haberlerle birlikte olmaya devam edeceğiz…

Bu satırları yazarken telefonlar durmuyor, herkesin ilgisine çok teşekkür ederim…

Sağlık durumumla ilgili düzenli bilgiler paylaşacağım…

Saner: “Kendimi toplumdan izole ettim”

Başbakan Ersan Saner bu sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendini toplumdan izole etti.

Başbakan Saner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum.

Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum.

Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim.

Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi selam ve saygılarımı sunarım.”