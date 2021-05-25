“Saner, Adalı için harekete geçin çağrılarına tepki gösteriyor, ciddiyetsizliğin, tuhaflığın bu kadarı!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Erhürman, Adalı cinayetinin aydınlatılması için muhalefetin yetkili makamları harekete geçmeye çağıran açıklamalarına tepki gösteren Saner’i “ciddiyetsiz ve tuhaf” olarak yorumladı.

Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

Kutlu Adalı cinayeti bu ülkede insan hakları ve demokrasi alanında açılmış çok derin bir yara. Yeni iddialar ortaya atılıyor ve muhalefet yetkili makamlara harekete geçilmesi için çağrı yapıyor. Sn. Saner her nedense bundan bile rahatsız oluyor ve "araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı" diyerek muhalefete "tepki" gösteriyor. Ciddiyetsizliğin, tuhaflığın bu kadarı!!!