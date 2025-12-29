“Sandıktan değişim çıktı”

​Tatlısu Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin geleceğini belirleyecek olan sendikal referandum sonuçlandı. Sandığa giden belediye emekçileri, önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisini büyük bir farkla Kamu-İş’e verdi.

Tatlısu Belediyesi’nde beklenen sendikal yetki belirleme süreci bugün kurulan sandıkla netlik kazandı. Belediye çalışanlarının özgür iradesiyle katıldığı referandumda, Ahmet Serdaroğlu'nun başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Mustafa Yalınkaya başkanlığındaki Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yarıştı.

​Kamu-İş açık ara önde kapattı

​Şeffaf bir ortamda gerçekleşen oy verme işleminin ardından sayılan sandık sonuçlarına göre, çalışanların büyük çoğunluğu tercihini Kamu-İş’ten yana kullandı. Kamu-İş oyların yüzde 75'ini alarak galibiyet elde etti.

​Yeni dönem için TİS imzalanacak

​Bu sonuçla birlikte Kamu-İş, Tatlısu Belediyesi’nde "Yetkili Sendika" unvanını resmen kazanmış oldu. Seçim sonuçlarının ardından yapılacak olan ilk büyük hamle, belediye yönetimi ile yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başlanması olacak. İşçiler, maaş artışlarından sosyal haklara kadar pek çok kalemde Kamu-İş’in masada kendilerini temsil etmesini onaylamış oldu.

​"Demokrasi kazandı"

Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Serdaroğlu, sürecin barışçıl ve demokratik bir çerçevede tamamlandığına dikkat çekti. Serdaroğlu, Kamu-İş’in, Tatlısu Belediyesi emekçilerinin haklarını koruma noktasında kararlı bir duruş sergileyeceği vurguladı.