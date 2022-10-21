Sanatçı Çizenel dediğini yaptı, para cezasını karşıladı

Ertuğrul SENOVA

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde ‘sticker’ yapıştırarak, kırmızı ışığın bir süreliğine ‘kalp’ şeklinde yanmasını sağlayan Burak Çetinalp’a polis tarafından kesilen para cezasını Tanınmış Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel ödedi.

Sanatçı Çizenel, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “Bu kişi her kimse, ona verilen para cezasını ben ödemek istiyorum” demişti.

Cezanın ödendiğine dair makbuzu YENİDÜZEN’e ulaştıran Burak Çetinalp, Çizenel’e yönelik teşekkürlerini iletti.

Çizenel: “Bir vatandaş olarak, sadece hislerime dayanarak bu haksız cezayı ödemek istedim”

Cezayı ödemesiyle ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı sanatçı Çizenel, “Duyarlı bir vatandaş olarak, sanat alanına emek harcamış biri olarak, yaşanan olay karşısında sadece hislerime dayanarak bu haksız cezayı ödemek istedim” dedi.

“Burada bir ironi, bir hoşluk var. Gülümsetiyor…”

“Keşke böyle bir ceza hiç verilmesiydi” diyen Çizenel, şöyle devam etti:

“Burada bir ironi, bir hoşluk var. Gülümsetiyor… Toplumun gergin halini hafifçe gülümsetiyor. Sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ve insanlar çok mutsuz. Bu ufak dokunuş çok hoşuma gitti.”

Ne olmuştu?

Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde ‘sticker’ yapıştırarak, kırmızı ışığın bir süreliğine ‘kalp’ şeklinde yanmasını sağlayan Burak Çetinalp, polis tarafından tespit edilerek “kamu malına zarar vermek” suçundan para ve puan cezası almıştı.

Yaptığı eylemle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çetinalp, "Bu ülkedeki insanların insana, doğaya yönelik sevgiye ihtiyacı var” demiş, esas amacının farkındalık ve sevgi olduğuna dikkat çekmişti.

Burak Çetinalp ile yapılan röportaj için tıklayın:

Trafik ışığına “kalp stickeri” yapıştıran Çetinalp: “Esas amaç farkındalık ve sevgi”