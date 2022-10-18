Trafik ışığına “kalp stickeri” yapıştıran Çetinalp: “Esas amaç farkındalık ve sevgi”

Ertuğrul SENOVA

Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde ‘sticker’ yapıştırarak, kırmızı ışığın bir süreliğine ‘kalp’ şeklinde yanmasını sağlayan ve polis tarafından tespit edilerek “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla para cezasına çarptırılan Burak Çetinalp YENİDÜZEN’e konuştu, yaşadıklarını anlattı...

Birkaç ay önce internette, gerçekleştirdiği eyleme benzer bir fotoğraf görüp etkilendiğini anlatan Çetinalp, hemen bir kırtasiyeye gidip kendi hayalindeki şekli; yani kalp şeklini bastırttığını ve “doğru günde yapıştırmak” için beklemeye başladığını söyledi.

“Başlarda Şubat ayını düşünüyordum ancak sabırsız bir ruhum var...”

“Başlarda Şubat ayını düşünüyordum ancak sabırsız bir ruhum var... Acaba o jelatin bozulacak mı, hemen yapmam mı gerek diye pek çok defa düşündüm” diyen Çetinalp, heyecanına dayanamayıp, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı trafik ışığına giderek kırmızı ışığa ‘sticker’i yapıştırdığını ifade etti.

“Esas amaç farkındalık... Bir diğer konu ise sevgi. Bu ülkenin sevgiye ihtiyacı var”

Çetinalp, “Bunu yapmanızdaki amaç neydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Aslında birçok konu var. Ama öncelik farkındalık. Kırmızı ışıkta dur ama başkasının kalbini durdurma şeklinde çok beğendiğim bir söz var. Bir diğer konu ise sevgi ve aşk olabilir. Çünkü bu ülkedeki insanların insana, doğaya yönelik sevgiye ihtiyacı var.”

“Yorumlar çok güzel, mutlu olmamak imkansız. Artık polisin kestiği ceza bile batmıyor”

Olayın bu noktaya varabileceğini ya da polisten ceza alabileceğini hiç bir şekilde düşünmediğini anlatan Çetinalp, “Sabaha karşı kalktım ve yaptım. Birkaç saat sonra geçtiğimde sticker oradaydı. Bunu kötü bir niyetle yapmadım. Alacağım tepkinin, olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Ama insanlar çok güzel yorumlar yaptı. Mutlu olmamak imkansız. Artık polisin kestiği ceza bile batmıyor” dedi.

Emin Çizenel’in ödeme teklifi... “Bunu bir zengin teklif etse kabul etmezdim. Ama bir sanatçının ödemesinin anlamı, amacı farklı olur”

Kıbrıslı ressam Emin Çizenel’in, “Kesilen para cezasını ödemek istediği” yönündeki teklifinin sorulması üzerine Çetinalp, şöyle devam etti:

“Kimseden yardım talebinde bulunmadım. Ay başı gelsin, cezamı cebimden ödeyeceğim. Ancak Emin Bey’in bu teklifi eğer sanat adınaysa izin verebilirim. Bunu bir zengin teklif etse kabul etmezdim. Ama bir sanatçının ödemesinin anlamı, amacı farklı olur...”