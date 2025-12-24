Sanatçı 57. sanat yılında 24. kişisel sergisini açmanın gururunu yaşıyor

Murat OBENLER

Ülkemizin çok değerli sanatçısı Özden Selenge’nin “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” isimli sergisi Kültür Dairesi himayelerinde 23 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğulları’nın girişi ve Daire’nin himayelerinde açılan ülkemizin duayen sanatçılarından Özden Selenge’nin Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde isimli 24. kişisel sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğulları ve sanatçı Özden Selenge de hazır bulundu.



Zaimağaoğulları “Adamızda sesimizi dilimizle ve sanatımızla yükselterek, güzel insanlarla çoğalarak yol alıyoruz.”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğulları sanatla,sevdayla,aşkla ve emekle üretilmiş bu günde roman,öykü, tiyatro oyunları, resim çalışmaları ile ülke kültür-sanatına yön veren değerli bir sanatçı olan Özden Selenge’nin 24. Kişisel sergisinin açılmasına katkı koymaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Zaimağaoğulları: “Adamız Kıbrısta sesimizi dilimizle ve sanatımızla yükselterek yol alıyoruz. Bu yolda yürürken güzel insanlarla çoğalmak biz görev başındaki insanların görev ve sorumluluğudur. Bugün Özden Selenge ve eserlerini toplumla buluşturduğumuz için ayrıca bir heyecan içindeyim.



Selenge: “Sanatseverler yıldız, gökyüzü, ay ve güneş gibi AKM’ye yağarak mekanı aydınlattı”

Sanatçı Özden Selenge sevginin ölçüsü olmadığına, sanatseverlerin yıldız yağmuru gibi, gökyüzü gibi, gezegenler gibi, güneş sistemleri gibi, ay gibi ve güneş gibi AKM’ye yağdığını ve bu mekanı aydınlattığını söyleyerek doğanın şöleni olan bütün renklerin çok güzel olduğunu ancak mavinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti.



“Dilerim ki ülkemizde hiç memur sanatçı olması.”

Selenge: “Denizler, göller, gökyüzü, ırmaklar hep mavi ama eşi benzeri olmayan yüce Atatürk’ün gözlerindeki tüm bir toplumu aydınlatan mavinin bende yeri başkadır. Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.” lafına binaen ben de “Atam, sen ışıklarda ol, bu adada öyle bir sorun yok. Bizim bütün damarlarımızda kan var. Bu ülkede o kadar çok sanatçı ve sanatsever var ki onların yaydığı ışık her yeri aydınlatır. Dilerim ki ülkemizde hiç memur sanatçı olmasın. Sadece sanatını yapacak bir sanatçı olsun” dedi.



“Benim ve çoğumuzun yeni bir umudumuz vardır. Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman”

Selenge konuşmasını “Benim ve çoğumuzun yeni bir umudumuz vardır. İnsan ayrımı yapmayan, sevgisi tükenmeyen, halktan birisi olan Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman’dan beklentilerimiz çoktur ve yapacağına da inancım sonsuzdur. Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu’na, Kültür Dairesi Müdürü Şirin hanım ve tüm ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunarım” diyerek tamamladı.



Baykuş temalı 65 adet resim ve 20 minyatür tablosu sergileniyor

Özden Selenge’nin son dönem eserlerinden oluşturulan sergide, sanatçının Mısır’dan papirüs ve Uzak Doğu’dan içinde ipek bulunan el yapımı kağıt ve ayrıca Bursa ipeği kullanarak, akrilik ve sulu boya ile oluşturduğu baykuş temalı 65 adet resmine yer veriliyor. Son kişisel sergisi 2019 yılında açılan Özden Selenge’nin 57. sanat yılındaki 24. kişisel sergisi olan “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” isimli sergide, baykuş temalı resimlerinin yanı sıra sanatçının çoğunlukla el yapımı kağıt, akrilik, sulu boya, altın, gümüş ve bakır varak kullanarak oluşturduğu 20 minyatür tablosu da sergileniyor. Sergi 16 Ocak 2026 tarihine kadar AKM’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.