Salih Çakmak, yaşam mücadelesini kaybetti
Lefke’de 14 Nisan tarihinde evinin damından düşen ve o günden bu yana tedavi gören 79 yaşındaki Salih Çakmak, yaşamını yitirdi.
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Lefke’de 14 Nisan tarihinde evinin damından düşen ve o günden bu yana tedavi gören 79 yaşındaki Salih Çakmak, yaşamını yitirdi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çakmak’ın topluma çok uzun süre hizmetleri olduğunu vurgulayarak, ölümünün kendilerini üzdüğünü dile getirdi.
79 yaşındaki Çakmak, yarın 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Lefke sakini 79 yaşındaki Salih Çakmak, 14 Nisan 2021 tarihinde evinin damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü.
Olay sonrası ağır yaralanan Çakmak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınmıştı.
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Etiketler : kaza, lefke, salih çakmak
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