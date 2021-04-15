Damdan düşen 79 yaşındaki Çakmak ağır yaralandı

Lefke’de sakin Salih Çakmak, tamirat yaptığı sırada evinin damından düşerek ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 79 yaşındaki Çakmak dün saat 12.00 sıralarında evinin damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Ağır yaralanan Çakmak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.