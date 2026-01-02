Salamis Otel'de yılbaşı coşkusu gün boyu sürdü

Salamis Bay Conti Hotel, 31 Aralık’ı dopdolu bir yılbaşı programıyla karşıladı. Gün, geleneksel hale gelen Santa’nın denize girme etkinliğiyle başlarken, gün boyunca otelin farklı alanlarında sahnelenen akrobat gösterileri, oryantal performanslar ve dans şovları misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Akşam programında Selçuk Restaurant’ta düzenlenen Grup Frekans galası yoğun ilgi görürken, Salamis Salonu’nda sahne alan Işın Karaca güçlü performansıyla yılbaşı gecesinin en özel anlarına imza attı. Gecenin finali ise Salamis Club’ta düzenlenen New Year Party ile yapıldı ve yüksek enerjili partiyle misafirler yeni yıla eğlence dolu bir atmosferde girdi.

Salamis Bay Conti Hotel, 31 Aralık boyunca sunduğu zengin etkinlik programıyla konuklarına unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşattı.