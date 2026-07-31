“Sakladıkları kalemler var”

Recep DAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Mali Sekreteri Rıdvan Koral, YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunarak KIB-TEK’teki sorunlara, elektrik kesintilerine, yatırım eksikliğine, mali bilançolara, iş güvenliğine ve istihdam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koral, KIB-TEK’in yasal olarak yayımlanması zorunlu olan mali bilançolarının 2020’den beri kamuoyu ile paylaşılmadığına vurgu yaptı; “Çünkü saklamaya çalıştıkları bazı kalemler var. Bunun başka bir izahı olamaz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Koral, “Eğer ortada usulüne uygun bir şey olsaydı, yayınlamaktan kaçınmazlardı. Burada bir usulsüzlük gözüküyor” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’te yaşanan elektrik kesintilerinin temel sebebinin üretim yetersizliği olduğunu söyleyen Koral, “Kesintilere de yüksek kapasiteli otellerden başlıyorlar. Fakat bu noktada da bir ayrım söz konusu. Nedense hükümete yakın olan otel sahiplerinin elektriği kesilmiyor” diye konuştu. Koral, “Otellerden yapılan kesinti yetmediğinde de bölgesel kesintilere başvuruyorlar” açıklamasında bulundu.

Koral, elektrikte yaşanan sorunların yapılmayan yatırımların sonucu olduğunu belirterek, “Pik saatlerde ise üretim yetersizliğinden dolayı kesintiler kaçınılmaz oluyor. Bu yapılmayan yatırımların bir sonucudur. Yatırımlar düzenli ve istikrarlı bir şekilde ilerleseydi, bugün bu kesintileri yaşamazdık” dedi. KIB-TEK’e kalıcı yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Koral, “Artık baz santralleri kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in mevcut yapısıyla açığı kapatmaya yönelik üretim yaptığını dile getiren Koral, “Makine alıp açık kapatmaya çalışılıyor. Aslında yapılması gereken en az 500 megavatlık baz santrallerinin kurulmasıdır” diye konuştu. Koral, KIB-TEK’in Kıbrıs’ın güneyinde olduğu gibi büyük santrallere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Geçici değil kalıcı önemler şart” diye konuştu.

Koral, geçmişte hırsızlıktan dolayı hüküm giymiş KIB-TEK çalışanı ve UBP’nin Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanı Ali Dalkıran’ın yeniden işe alınması yönünde girişim olduğunu da dikkat çekti; “Yüz kızartıcı suç işleyen birinin tekrardan KIB-TEK’e alınması, kabul edilebilir değil” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçimlerden önce yeni istihdamlar yapacağı yönünde duyumlar aldıklarına işaret eden Koral, “Biz tehlikeli bir iş yapıyoruz. Siyaseten alınan kişinin başına bir şey gelirse bundan hükümet sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ambarlar sokak lambalarıyla dolu, seçim yaklaşınca takacaklar”

El-Sen Mali Sekreteri Koral, KIB-TEK ambarlarında çok sayıda sokak lambası bulunduğunu belirterek, bu lambaların ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtılmadığını vurguladı.

“Ambarlar sokak lambalarıyla dolu. Birçok bölgede de bu lambalara ihtiyaç var. İnsanlar bu konuda fazlasıyla şikayetçi” diyen Koral, lambaların KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un talimatları doğrultusunda takıldığına dikkat çekti.

Koral, “Sadece UBP örgüt başkanlarının talep ettiği yerlere dağıtılıyor. Bu lambaların ambarlarda bekletilmesinin sebebi de seçimlerdir. ‘İş yaptık’ algısı yaratmak için seçim yaklaşınca takacaklar” dedi.

“Kesintilerin temel sebebi üretim yetersizliği”

Elektrik kesintilerinin temel nedeninin üretim kapasitesindeki yetersizlik olduğunu belirten Koral, kesintilerin özellikle yüksek kapasiteli otellerden başladığını söyledi. Koral, “Fakat bu noktada da bir ayrım söz konusu. Nedense hükümete yakın olan otel sahiplerinin elektriği kesilmiyor” ifadelerini kullandı.

Otellerden yapılan kesintilerin yeterli olmadığı durumlarda bölgesel kesintilere gidildiğini dile getiren Koral, bunun mevcut üretim kapasitesinin ihtiyacı karşılamamasından kaynaklandığını ifade etti.

Koral, “Elektrikte pik saatler kışın en soğuk, yazın ise en sıcak dönemlerdir. Pik saatlerde ise üretim yetersizliğinden dolayı kesintiler kaçınılmaz oluyor. Bu, yapılmayan yatırımların bir sonucudur. Yatırımlar düzenli ve istikrarlı bir şekilde ilerleseydi, bugün bu kesintileri yaşamazdık” diye konuştu.

“KIB-TEK’e artık baz santralleri kurulmalı”

KIB-TEK’e kalıcı yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Koral, mevcut sistemle yalnızca açığın kapatılmaya çalışıldığını vurgu yaptı.

“KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılması gerekiyor. Geçici değil kalıcı önlemler şart” diyen Koral, artık baz santrallerinin kurulması gerektiğini belirtti.

Koral, “KIB-TEK’in Kıbrıs’ın güneyinde olduğu gibi büyük santrallere ihtiyacı var. Mevcut santrallerle ancak açığı kapatmak için üretim yapılabilir. Yapılan yanlış ise bu noktada başlıyor. Makine alıp açık kapatmaya çalışılıyor. Aslında yapılması gereken en az 500 megavatlık baz santrallerinin kurulmasıdır” açıklamasında bulundu.

“Bilançolar yayımlanmıyor çünkü sakladıkları kalemler var”

KIB-TEK’in mali bilançolarının yayımlanmamasını eleştiren Koral, bu durumun şeffaflık açısından ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

“KIB-TEK’te, 2020’den beri, yasaya göre yayınlanması gereken mali bilanço yayınlanmıyor. Çünkü saklamaya çalıştıkları bazı kalemler var. Bunun başka bir izahı olamaz” diyen Koral, “Eğer ortada usulüne uygun bir şey olsaydı, yayınlamaktan kaçınmazlardı. Burada bir usulsüzlük gözüküyor” dedi.

Bilançoların hem yönetimin yaptığı harcamaların hem de kurumun gelir-gider dengesinin kamuoyu tarafından bilinmesi açısından önemli olduğunu belirten Koral, “Sonuçta KIB-TEK halka aittir. Yurttaşların bu raporlara ulaşma hakkı ellerinden alınıyor” ifadelerini kullandı.

“İş güvenliği acilen araştırılmalı, suçlular hakim karşısına çıkarılmalı”

Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait silonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden emekçi için başsağlığı dileyen Koral, olayın iş güvenliği boyutunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Koral, “Bu facianın iş güvenliği boyutu acilen araştırılmalı ve gereken tespitler yapılıp suçlular hakim karşısına çıkarılmalı” diye konuştu.

KIB-TEK çalışanlarının da geçmişte iş kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Koral, “Bizim KIB-TEK emekçileri olarak bir sürü görev şehidimiz oldu. Güvenliksiz ve tehlikeli şartlarda çalışmanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz” açıklamasında bulundu.

“Torpil ve rant düzeni emekçilerin hayatına mal olabiliyor”

Ülkede iş güvenliğinin yeterince sağlanmadığına vurgu yapan Koral, devletin çalışanların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Koral, “Tehlikeli şartlarda çalışan emekçilerin bulunduğu ortamda riski minimalize etmek, devletin asli sorumluluğudur. Çalışanların da iş güvenliği kurallarına uyması gerekiyor tabii ki. Fakat devlet bunun kontrolünü sağlamakla da yükümlüdür” dedi.

Güvenli bir çalışma ortamı için liyakatli yönetici kadrolarına ihtiyaç olduğunu kaydeden, “Torpil ve rant düzeni, maalesef emekçilerin hayatına mal olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Özkan Gürler’in sözlerini hiç unutmadım”

Koral, 2010 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden KIB-TEK çalışanı Özkan Gürler’i de anarak, yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Gürler ile aynı dönemde işe girdiklerini belirten Koral, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) 2008 yılında gerçekleştirdiği sınavda başarılı olarak KIB-TEK’te çalışmaya başladıklarını söyledi.

“Liyakatli ve hakkaniyetli bir işe alım süreci olmuştu” diyen Koral, Gürler’in vefatından önce katıldığı bir El-Sen toplantısında kendisini güvende hissetmediğini söylediğini aktardı.

Koral, “Özkan arkadaşımız o dönem El-Sen’in bir toplantısında kendini güvende hissetmediğini, başına bir şey gelmesi durumunda kimin hesap vereceğini sormuştu. O günü hiç unutmuyorum. Bu olaydan birkaç ay sonra kendisi görev şehidi oldu” diye konuştu.

“Yüz kızartıcı suç işleyen biri yeniden KIB-TEK’e alınmamalı”

Koral, geçmişte hırsızlık nedeniyle hüküm giyen KIB-TEK çalışanı ve UBP’nin Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanı Ali Dalkıran’ın yeniden işe alınması yönünde girişim olduğunu iddia etti.

“Hükümet bu konuda kolları sıvadı” diyen Koral, “Yüz kızartıcı suç işleyen birinin tekrardan KIB-TEK’e alınması kabul edilebilir değil” açıklamasında bulundu.

“Seçim yatırımı kapsamında yapılacak istihdamlar sorun yaratır”

Yaklaşan seçimler öncesinde KIB-TEK’te partizanca istihdam yapılacağı yönünde duyum aldıklarını da belirten Koral, teknik personel ihtiyacına dikkat çekti.

Koral, “KIB-TEK’in teknik personellere ihtiyacı var. Bunların da işin ehli olması lazım. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. O yüzden burada çalışacak kişilerin iş bilgisinin yüksek olması gerekiyor” dedi.

Siyaseten yapılacak istihdamların çalışanların güvenliği açısından risk oluşturacağına vurgu yapan Koral, “Siyaseten alınan kişinin başına bir şey gelirse bundan hükümet sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Koral, istihdamların KHK tarafından düzenlenen sınavlarla ve toplu iş sözleşmesine (TİS) uygun şekilde yapılmasını istediklerini belirterek, “Bu, çalışanların can güvenliği ve işin niteliği açısından son derece önemlidir” diye konuştu.